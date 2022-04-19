【數據解讀】中金：疫情衝擊次季數據，結構性政策或發揮更大作用

《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布，內地首季經濟按年增長４﹒８％，勝巿場預

期。不過首季固定資產投資及房地產開發投資增速都減慢，３月消費數據更由升轉跌。中金分析

指出，一季度ＧＤＰ增速基本符合預期。經濟數據中有兩大信息值得關注：一是疫情影響的結構

性特徵非常明顯，二是財政政策發力信號明確。疫情對於第二季度的衝擊較一季度大，結構性政

策或將發揮更大作用，關注本月政治局會議對經濟形勢與政策的定調。

疫情影響方面，從生產端看，第二產業增加值整體同比增速５％，低於規上工業增加值同比

增速，顯示中小工業企業經營壓力大於大型工業企業。從需求端看，３月社會消費品零售總額同

比下降３﹒５％，疫情衝擊之下，必選消費有韌性，而可選消費和線下服務消費大幅回落。而房

地產方面，３月３０城商品房成交面積同比降幅從１－２月的－２８﹒８％進一步擴大至－

４７﹒３％，儘管有因城施策鬆五限與金融兩維護，但通過「鬆監管＋鬆貨幣」帶動銷售回暖來

打破當前樓市弱勢局面的路徑還不暢通。

中金指出，財政政策發力信號明確可從基建投資增速再超預期看出，一季度廣義基建增速

１０﹒５％（３月單月１１﹒８％）。３月廣義基建投資再超預期，一定程度上反映了財政資金

到位比較快。

中金分析，目前有疫情的地級市ＧＤＰ佔比已由最高點的近４０％下降至３０％左右，但是

上海疫情也通過產業鏈等方式外溢影響其他地區。近期政策一方面加快推動上海社會面動態清零

，積極推動上海復工復產和物流恢復。另一方面結構性政策的作用或將加大，支持受疫情衝擊較

為嚴重的行業和人群。（ｄｗ）

