【中概焦點】滴滴由美退市暴跌兩成，中證監：與中美審計磋商無關

《經濟通通訊社１９日專訊》在美國上市的滴滴宣布由美國退市，並表示在美國退市完成前

，將不會申請股份在其他任何證券交易所上市。中國證監會特別就此回應，強調滴滴自主退市這

一特定個案，與其他在美上市中概股無關，強調與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，

不影響雙方合作進程。

中證監指出，滴滴由美退市是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。中國證監會一貫堅

持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投

資者，尤其是中小投資者的合法權益。

滴滴宣布，將於５月２３日晚上７時於北京召開臨時股東大會。滴滴指出，公司正全力配合

網絡安全審查，經董事會審慎考慮，董事會授權公司召開股東大會，就自願美國退市進行表決，

為更好地配合網絡安全審查及整改措施，在完成退市前，公司將不會申請於其他交易所上市。滴

滴將不參與在ＯＴＣ粉單市場交易。



＊滴滴沒有重新上市的計劃，專家指非常負面＊



市場原本希望在滴滴美國退市前將持有的滴滴ＡＤＲ置換成港股，惟缺乏立即重新上市的計

畫給滴滴帶來又一打擊。新的消息也增加了市場對滴滴前景的顧慮，擔心監管機構會對其做出進

一步處罰。滴滴ＡＤＲ重挫１８％至２﹒１０美元，自上市以來股價累計下挫８６％，市值蒸發

５８０億美元。

Ｒａｙｌｉａｎｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ首席投資官Ｊａｓｏｎ Ｈｓｕ表示

，滴滴要等到從美國退市後隔一段時間才到其他市場上市，這是個非常負面的消息。現在的價格

顯然反映了假設的流動性溢價。

滴滴董事會去年底支持公司從紐交所退市，並啟動在港交所主板上市的準備工作，但上月滴

滴在香港上市出現變數，暫停港股上市進程，原因是未能在規定期限內，完成數據安全的整改建

議。



＊滴滴去年淨虧損按年飆３﹒７倍＊



滴滴公布截至２０２１年１２月３１日止業績，全年總收入１７３８﹒２７億元（人民幣．

下同），按年升２２﹒６％，中國及國際業務收入齊錄得增長，中國業務增長２０﹒１％至

１６０５﹒２１億元，國際業務增長５５﹒３％至３６﹒２２億元。股東應佔虧損５００﹒３１

億元，按年增３﹒７倍。基於發行股數大增下，每股ＡＤＳ淨虧損１９﹒０１元，按年跌

２４﹒１％。經調整ＥＢＩＴＡ（息稅前利潤）為１９１﹒７３億元，按年增１﹒３倍。

至於第四季度，總收入４０７﹒７７億元，按年跌１２﹒７％，國際業務仍錄得５成增長至

１０﹒４５億元，但中國業務下趺，按年跌１５﹒１％至３７４﹒７３億元，反映主力營運

ＡＰＰ被下架的影響。股東應佔虧損３﹒８３億元，按年減９４﹒７％，每股ＡＤＳ淨虧損

０﹒０８元，按年跌９９﹒５％。至於經調整ＥＢＩＴＡ（息稅前利潤）為３９億元，按年收窄

４７﹒５％。

滴滴同時宣布，騰訊（００７００）總裁劉熾平辭任董事職務，任命騰訊副法律總顧問

Ｆｅｎｇｘｉａ Ｌｉａｎｇ為新董事。（ｊｔ）

