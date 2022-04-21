《廣匯論勢－鄭廣復》難敵息差全面擴大，圓匯年內勢貶破１３０

《廣匯論勢》美日息差預期持續並快速擴大，令日圓匯價受壓，並令其成為今年以來表現最

差的主要貨幣。截至本周一（１８日）紐約收市止，今年以來，頭六大升幅貨幣對皆與日圓相關

，澳元兌日圓升值１３％，為表現最佳貨幣對，其次加元兌日圓升值１１﹒８２％；第三位是美

元兌日圓，升值１１﹒２３％；紐元兌日圓升值９﹒６４％，就連瑞郎，兌日圓亦升７﹒４％，

最後是英鎊兌日圓，升值７﹒０３％。

ＣＦＴＣ數據顯示，截至４月１２日止，對沖基金持有的日圓短倉略減１１９６張，但仍多

達８７６６６張，長倉亦減少２４０１張至１５３１６張；對沖基金持有的歐元短倉雖然亦達到

７１８６６張，但長倉多達７９２７３張，而且是短倉較之前一周減少３０３７張，長倉反而增

加１０２２２張，然而，對沖基金對瑞郎的興趣顯然不大，因持有的長短倉分別為３８４７張及

８１４６張。



＊美日息差擴大吸引圓匯淡友＊



由此可見，在聯儲局展開加息周期之際，日圓幾乎承受了所有沽壓！日本通脹率雖然由今年

１月份的０﹒５％「大幅」反彈至２月份的０﹒９％，但仍未達到２％目標（且要在一段時間內

保持在該水平以上），為Ｇ２０成員國之中通脹率最低者，與歐元區的７﹒５％及美國的

８﹒５％更有天壤之別。日本通脹率偏低令投資者認定了日本央行無力加息，投資者當然不會眼

白白看著美日息差擴大而不作為，策略上自然是追沽日圓。

至於日本財務省有何措施應對，除了口頭干預外，當然亦可直接干預匯市，而干預亦有單獨

行動或聯合行動之分，聯合干預亦要與聯儲局及歐洲央行進行才有效果。顯然，現時無可能採取

聯合干預行動，聯儲局向來反對直接干預匯市，而現時日本亦非受到如２０１１年３１１地震般

的天災衝擊，日圓貶值是因為美日息差擴大，但歐美面對更高的通脹壓力，怎講都不可能協助日

本為推高圓匯（拋售歐元及美元）。



＊干預圓匯貶值屬不可能任務＊



當然，日本當局亦知道日圓急貶的原因，要在此時阻力日圓貶值是不可能的任務，相反，日

本央行宣布將以０﹒２５厘的固定孳息率，無上限購買１０年期國債，藉此控制債息上升。日本

財務大臣鈴本俊一雖然表示，匯率快速波動不可取，但匯率應由市場決定，更指匯率在Ｇ７會議

中並非主要議題，重點是討論全球經濟及俄烏局勢。由此可見，日本財務省目前並未有計劃阻力

日圓貶值。

從歷史數據觀察，美日息差拉闊（美息高於日息）不一定就令日圓匯價持續貶值，相反，美

日息差收窄亦不一定令圓匯走強，例如１９８９年１月至１９９０年６月，美國１０年期國債孳

息率與日本同期ＪＧＢ孳息率差距由４﹒２厘持續收窄至１﹒７厘，美元兌日圓卻由１３０升至

１５８，但當時日本１０年期ＪＧＢ仍有５、６厘利息。



＊零利率的息差影響較大＊



然而，２０１３年安倍晉三上台，並任用黑田東彥為日本央行行長後，隨即實行量化寬鬆貨

幣政策，其後更採取孳息曲線控制措施，務求將１０年期債息壓於接近零水平，而美國１０年期

國債息率則處於１厘多兩厘之間，美日息差自然維持在３厘以下。現時聯邦基金利率傾向在今年

內升至２﹒５厘，甚至是３﹒５厘。即使息差與１９８９至１９９０年時接近，但一個利率為零

，一個利率是２﹒５或３﹒５厘，１９８９年買日息仍有回報，現在買日債是零回報，而且並非

只有聯儲局在加息，英國、新西蘭、加拿大央行已經加息，其中新西蘭及加拿大央行更一次過加

息半厘，可見日圓並非僅與美元的息差擴大，沽壓自然亦非止於美元兌日圓。

美元兌日圓周三（２０日）高見１２９﹒４０後急速回調近２００點子，最低跌至

１２７﹒４６，其後回穩並逐步收復失地，今天踏入東京午市時曾高見１２８﹒６３。技術上，

美元兌日圓日線圖９ＲＳＩ周三高見９１﹒５，月線圖９ＲＳＩ亦達到８９，短期整固消化亦屬

預期之內，但要注意，聯儲局傾向在５月５日議息會議最少加息半厘，而且必然會維持強硬的鷹

派立場，日圓淡友或會乘勢衝沖１３０大關，一旦破位，美元兌日圓的下一個上升目標指向

１３５﹒５５。隨著美息在今年內逐步上升，預料美元兌日圓年內將會突破１３０，並維持在該

位以上波動。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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