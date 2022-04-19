《海納智見－荀玉根》首季業績預告快報點評：新基建盈利快速增長

《海納智見》由於首季業績預告並不存在硬性披露要求，因此當前首季業績的披露率並不高

（目前上市公司在特定情形下強制披露首季業績預告，而滬深交易所對各板塊的業績預告亦有不

同的具體規定）。截止４月１４日，披露２０２２年首季業績預告及快報的公司共５１０家（預

告４９７家及快報１３家），披露比率約為１１％；其中主板（包括原中小板）披露比例為

１１％，創業板為１１％，科創板１０％。

以披露預告及快報的公司為樣本進行計算，結果顯示各板塊Ａ股２２年首季歸母淨利潤同比

增速較高，且較Ｑ４╱２１有所提升。以Ｑ３╱２１累計歸母淨利潤總數為分母，目前５１０家

已披露首季業績預告及快報的公司在Ｑ３╱２１的累計歸母淨利潤佔比為１０％，其中主板披露

利潤佔比僅為１０％，創業板為１９％，科創板９％。

已披露業績預告及快報的全部Ａ股Ｑ１╱２２歸母淨利潤累計同比增速為９２％（Ｑ４╱

２１為８４％），剔除金融板塊後同樣為９２％（Ｑ４╱２１為８４％）。由於Ｑ４╱２１的業

績增速可能受到２０年低基數的影響，而Ｑ１╱２２不受此影響，因此我們單獨計算了Ｑ４╱

２１的複合增速，結果顯示同樣本下全部Ａ股Ｑ４╱２１歸母淨利潤兩年年度化複合增速為

６３％，剔除金融板塊後的兩年年度化增速同樣為６３％，均低於Ｑ１╱２２的增速。



行業層面，ＴＭＴ、製造和消費板塊業績增速提升，能源與材料板塊雖有下滑但依然處於高

位。電力設備行業帶動製造業板塊業績快速增長；ＴＭＴ板塊中電子和通訊業績高增，而電腦則

明顯下滑。消費板塊業績增速大幅提升，其中醫藥生物增速最快，食品飲料保持平穩，商貿零售

明顯提升。能源與材料板塊業績增速雖有所放緩，但依然處於較高水準。金融板塊盈利整體下滑

，但房地產行業業績較好。



產業鏈層面，數碼經濟和低碳經濟產業鏈的業績繼續保持快速增長的態勢。穩增長背景下傳

統基建受到投資者重視，包括建築、建材和機械，傳統基建首季業績預告披露率還很低，從目前

的資料來看業績尚未改善，但建築裝飾行業業績向好。疫情受累板塊包括豬產業鏈和消費服務，

豬產業鏈受制於豬價低迷，而首季國內疫情反復也對消費服務帶來一定的衝擊，因此Ｑ１╱２２

疫情受累股依然處於虧損狀態。數碼經濟和低碳經濟板塊繼續保持高增長，數碼經濟產業鏈包括

５Ｇ、半導體、人工智慧、雲端等多個領域，其中半導體業績增速最亮眼；碳中和背景下低碳經

濟產業鏈前景持續向好，包括新能源車、光伏風電和新型電網等領域，光伏風電業績增速提升幅

度較大。



個別股份層面，上游資源品和中游先進製造龍頭公司Ｑ１╱２２業績持續高增。ＴＭＴ板塊

中半導體龍頭北方華創、兆易創新Ｑ１╱２２業績增速保持強勁增長，消費電子龍頭立訊精密也

窄幅提升。能源材料板塊中資源品龍頭業績高增。製造板塊中新能源相關公司業績普遍較好，光

伏產業鏈和新能源車產業鏈的龍頭Ｑ１╱２２業績增速均較快；消費板塊中白酒龍頭貴州茅台業

績穩健增長，醫藥公司業績分化。

風險提示：業績預告╱快報資料均未經審計，與未來披露的一季報數值可能有較大出入。

《海通國際Ａ股首席策略分析師荀玉根》



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