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19/04/2022 13:45

【ＦＯＣＵＳ】會講故事的人，滴滴理想敗於現實

　　【ＦＯＣＵＳ】中國網約車巨頭滴滴（Ｄｉｄｉ　Ｇｌｏｂａｌ），全力配合當局網絡安全
審查之際，最
新確認將以「沒有Ｐｌａｎ　Ｂ」的黯淡方式從紐交所退市，周一（１８日）重挫１８％。從去
年６月上市之初
，市值高達近８百億美元，到如今縮水至不到百億美元，「走向世界，超越出行」的理想背後，
是從未盈利的現實。

＊虧損連年擴大，退市或無Ｐｌａｎ　Ｂ＊

　　觸底反彈，還是逃生機會？３月１６日急升４２％、３月１８日續飆６０％的滴滴，隨著最
新公告確認，
「在美國退市完成前，將不會申請股份在其他任何證券交易所上市」，隔夜股價再遭打回原型，
收於２﹒０１美元。
　　在去年１２月首次表示將從紐交所退市的簡短公告中，滴滴曾表示將尋求在香港上市；但周

（１６日）出其不意的公告顯然斷了投資者的念頭，被形容為「相當負面」。同日公布的還有滴
滴上
市後首份年報，２０２１年累計淨虧損４９３﹒３億元人民幣，即使除去第三季社區團購項目「
橙心優選
」淨投資虧損的２０８億元，亦較２０２０年的１０６億、２０１９年的９７億、２０１８年的
１４９億大幅擴大。
　　即使第四季歸屬於普通股東淨虧損大幅收窄至３﹒８３億元，但實際大部分是得益於來自持

８﹒６％的「東南亞滴滴」Ｇｒａｂ在美國上市的淨投資收益８３億元。

＊流動性退潮期，ｂｕｓｉｎｅｓｓ見真章＊

　　滴滴去年６月３０日登陸美股前夕，一封溫情脈脈又慷慨激昂的創始人信一度引發熱議，其

提及「走向世界，超越出行」和「渴望成為一家真正的全球科技公司」。但最新情況卻是，去年
國際業務調整後ＥＢＩＴＡ虧損節節擴大至５７﹒８８億元。
　　從１４美元發行價到最新２﹒０１美元，同樣會講故事而股價一地雞毛的，還有「高端新式
茶飲第
一股」的奈雪的茶（０２１５０），從１９﹒８港元發行價到最新４﹒７元，背後是連虧４年。
　　同遭市場暴錘的還有周二（１９日）登陸科創板的經緯恆潤（滬：６８８３２６），攜「國
內汽車電子系
統領先企業」名號，發行市盈率高達２４５倍，上市前遭網上投資者３﹒９５億元棄購，半日較
發行價
挫２１％。就在掛牌前兩日，公司預計首季歸屬於母公司所有者淨虧損最多４０００萬元。
　　面對全球流動性退潮期，「故事」、「題材」難再成寵兒，股神「Ｉｆ　ａ　
ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｄｏｅｓ　ｗｅｌｌ，ｔｈｅ　ｓｔｏｃｋ　ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ　
ｆｏｌｌｏｗｓ」的金句，反之亦然。

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