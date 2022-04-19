【ＦＯＣＵＳ】會講故事的人，滴滴理想敗於現實

【ＦＯＣＵＳ】中國網約車巨頭滴滴（Ｄｉｄｉ Ｇｌｏｂａｌ），全力配合當局網絡安全

審查之際，最

新確認將以「沒有Ｐｌａｎ Ｂ」的黯淡方式從紐交所退市，周一（１８日）重挫１８％。從去

年６月上市之初

，市值高達近８百億美元，到如今縮水至不到百億美元，「走向世界，超越出行」的理想背後，

是從未盈利的現實。



＊虧損連年擴大，退市或無Ｐｌａｎ Ｂ＊



觸底反彈，還是逃生機會？３月１６日急升４２％、３月１８日續飆６０％的滴滴，隨著最

新公告確認，

「在美國退市完成前，將不會申請股份在其他任何證券交易所上市」，隔夜股價再遭打回原型，

收於２﹒０１美元。

在去年１２月首次表示將從紐交所退市的簡短公告中，滴滴曾表示將尋求在香港上市；但周

六

（１６日）出其不意的公告顯然斷了投資者的念頭，被形容為「相當負面」。同日公布的還有滴

滴上

市後首份年報，２０２１年累計淨虧損４９３﹒３億元人民幣，即使除去第三季社區團購項目「

橙心優選

」淨投資虧損的２０８億元，亦較２０２０年的１０６億、２０１９年的９７億、２０１８年的

１４９億大幅擴大。

即使第四季歸屬於普通股東淨虧損大幅收窄至３﹒８３億元，但實際大部分是得益於來自持

股

８﹒６％的「東南亞滴滴」Ｇｒａｂ在美國上市的淨投資收益８３億元。



＊流動性退潮期，ｂｕｓｉｎｅｓｓ見真章＊



滴滴去年６月３０日登陸美股前夕，一封溫情脈脈又慷慨激昂的創始人信一度引發熱議，其

中

提及「走向世界，超越出行」和「渴望成為一家真正的全球科技公司」。但最新情況卻是，去年

國際業務調整後ＥＢＩＴＡ虧損節節擴大至５７﹒８８億元。

從１４美元發行價到最新２﹒０１美元，同樣會講故事而股價一地雞毛的，還有「高端新式

茶飲第

一股」的奈雪的茶（０２１５０），從１９﹒８港元發行價到最新４﹒７元，背後是連虧４年。

同遭市場暴錘的還有周二（１９日）登陸科創板的經緯恆潤（滬：６８８３２６），攜「國

內汽車電子系

統領先企業」名號，發行市盈率高達２４５倍，上市前遭網上投資者３﹒９５億元棄購，半日較

發行價

挫２１％。就在掛牌前兩日，公司預計首季歸屬於母公司所有者淨虧損最多４０００萬元。

面對全球流動性退潮期，「故事」、「題材」難再成寵兒，股神「Ｉｆ ａ

ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｄｏｅｓ ｗｅｌｌ，ｔｈｅ ｓｔｏｃｋ ｅｖｅｎｔｕａｌｌｙ

ｆｏｌｌｏｗｓ」的金句，反之亦然。

