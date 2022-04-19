【新冠肺炎】「動態清零」再受質疑，吳尊友：不等同零感染

《經濟通通訊社１９日專訊》內地過去一日新增超過２１０００宗新冠病毒本土個案，上海

佔超過２萬宗。上海本土再多７宗死亡個案。

中疾控流行病學首席專家吳尊友昨夜（１８日）發文指，社會上對「動態清零」存在多種誤

解，強調「動態清零」不等同與零感染，亦不等同封控及全民檢測。

吳尊友在微博發文表示，「清零」是從有到無的過程，就是把疫情消滅的過程。但是，這個

消滅，僅僅指某地某時刻發生的某一宗疫情，並不是指廣義的全國範圍的總疫情。近期國內有些

人對繼續堅持「動態清零」沒有了信心，甚至有人把「動態清零」與「零感染」混淆，認為現階

段針對新的疫情形勢，「動態清零」不可能實現。



＊動態清零對當地ＧＤＰ影響僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半＊



吳尊友又表示，不少人提到動態清零就會想到對經濟影響大。如果疫情形勢發展的比較嚴峻

，需要採取較大範圍的全員核酸篩查、封控措施等，動態清零策略對經濟發展確實有一定的影響

。不過，根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地ＧＤＰ的影響，僅相當於非動態清零

策略對經濟影響的一半。因此，動態清零才能最大限度地為經濟建設保駕護航。（ｃａ）



