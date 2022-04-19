  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2022 14:51

【新冠肺炎】「動態清零」再受質疑，吳尊友：不等同零感染

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地過去一日新增超過２１０００宗新冠病毒本土個案，上海
佔超過２萬宗。上海本土再多７宗死亡個案。
　　中疾控流行病學首席專家吳尊友昨夜（１８日）發文指，社會上對「動態清零」存在多種誤
解，強調「動態清零」不等同與零感染，亦不等同封控及全民檢測。
　　吳尊友在微博發文表示，「清零」是從有到無的過程，就是把疫情消滅的過程。但是，這個
消滅，僅僅指某地某時刻發生的某一宗疫情，並不是指廣義的全國範圍的總疫情。近期國內有些
人對繼續堅持「動態清零」沒有了信心，甚至有人把「動態清零」與「零感染」混淆，認為現階
段針對新的疫情形勢，「動態清零」不可能實現。

＊動態清零對當地ＧＤＰ影響僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半＊

　　吳尊友又表示，不少人提到動態清零就會想到對經濟影響大。如果疫情形勢發展的比較嚴峻
，需要採取較大範圍的全員核酸篩查、封控措施等，動態清零策略對經濟發展確實有一定的影響
。不過，根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地ＧＤＰ的影響，僅相當於非動態清零
策略對經濟影響的一半。因此，動態清零才能最大限度地為經濟建設保駕護航。（ｃａ）
　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪19/04/2022
【即市專訪】張智威：短期入市睇實兩關鍵位　惟避開兩大風眼板塊！（有片）
財經熱話19/04/2022
行長突遭免職招行插一成　熊麗萍：$50應有支持惟難復過往強勢
FOCUS19/04/2022
【FOCUS】會講故事的滴滴，理想敗於現實……
財經熱話19/04/2022
【人行降準】環球政經局勢未明 港股未能受惠人行降準 恒指考驗二萬一關口
大行報告19/04/2022
【大行炒D乜】大摩恢復追縱京東物流　麥格理看淡小米
開市Good Morning19/04/2022
黃瑋傑：比亞迪陰霾未散　冇貨唔買住！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金