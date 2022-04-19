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19/04/2022 16:35

【新冠肺炎】珠澳口岸調整防控措施：出境須持４８小時核酸證明

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《珠海網》報道，珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部
辦公室發布通告稱，根據疫情防控需要，經珠澳聯防聯控機制協商一致，自４月２０日零時起，
經珠澳口岸（含橫琴口岸）出境人員需持有４８小時內核酸檢測陰性證明。現行入境疫情防控措
施保持不變。（ｃａ）

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