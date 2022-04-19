《匯市縱橫－蕭啟洪》你是「優於平均效應」嗎？

《匯市縱橫》在生活中，你有否發覺大部分人都覺得自己比別人強，長相更漂亮、英俊，性

格更有魅力，自己身體素質也優於同齡的一群；又或是發覺自己在很多特性上，如誠實、公平、

忠誠、體貼、勤奮、禮貌、能幹等方面，都比所在群體的平均水平要高，即使在本質上沒甚麼特

殊之處。這種自我感覺其實是一種錯覺，也就是說「優於平均效應」（Ｂｅｔｔｅｒ ｔｈａｎ

ａｖｅｒａｇｅ ｅｆｆｅｃｔ）。



簡單說，先跟大家做一個實驗，在學業上，你有否認為自己所讀的大學會較其他學府出來的

學生更優秀？在職場上，你有否感覺到自己比同事甚至主管還聰明能幹？在生活中，當你駕車時

有否認為自己的駕駛技術總比別人的好呢？如果你在上述三個問題都是回答「有」的話，那你肯

定是患上「優於平均效應」的一群。不過，你也不用太擔心，其實沒甚麼大不了，只是跟大家開

玩笑而已。根據心理學的研究結果表明大學生都會認為自己擁有比其他學生更多的優秀特質。而

另一項報告也發現，有９０％的司機都說自己的駕駛技術要在平均水平之上，而很少有人會說自

己比平均水平差的。



可以說，人類的認知機制是有效且富於適應性的，但是也會經常犯錯誤。從以往研究已證明

，個體通常會對自己的能力和特質表現的過分自信，這種過度自信是一種認知偏差，表現為對自

身實際能力、表現、對事件控制水平以及成功機率的錯誤估計。比方說，人們會過高估計自己完

成工作的速度，反而會頻頻出現延誤事件。另外，過度自信而出現誤判的例子也不少，有許多人

因為過度自信與議價錯誤，導致被逼放棄好工作，而去追求沒那麼好的工作；也有許多人因為過

度自信加上風險分析錯誤，沒有把單項弱點或疊加性弱點納入考慮，結果在商業交易、婚姻上失

利，甚至遭遇危險處境，更可能賠上生命。



如果說，美國是擁「優於平均效應」思維最典型的例子，你會否認同嗎？不管是在新聞中，

還是在現實中所接觸的美國人，都不難看出她們表面上友好，骨子裏卻擺出一副拿別人說教的態

度。事實上，美國許多官員口中的秩序，本質上就是白人至上種族主義的秩序，它恰恰是這個國

家乃至世界無法擁有安定秩序的根源之一。多年來，美國所謂推崇的「三民主義」，或叫「個人

主義」又好，其實就像其他優越主義一樣，根植於其民族優越感和對霸權的欲望。不要忘記美國

都有一段灰暗的歷史，就是靠掠奪和殖民為基礎的生活秩序。這種意識形態早已在他們腦海裏紮

根。



美國全球霸權的建立，可謂是二十世紀最重要的國際事件之一。十九世紀末二十世紀初，美

國的工業產值開始超越老牌殖民帝國英國、法國。二戰後，美國國際政治軍事權力如日中天，成

為「獨霸一方」的超級大國，蘇聯解體後更是不可一世、無人匹敵。然而，中國有句古話叫，三

十年河東，三十年河西。改變國際政治大格局３０年可能太短，但一百年足矣。如今，美國對中

國的人權指控不斷升級，以此為由接連對中國展開制裁行動，甚至不斷尋找藉口和做出各種挑釁

舉動，目的就是希望令你發怒，逼使你做出忍不住氣而要出手打人的不智行為。但這些詭計對於

我國而言又豈可不知呢？坦白說，如果兩大國不停博弈下去，根本沒有誰是贏家，只能是相互摧

毀，而且殃及整個世界。



再說，歷史上有哪一個新型大國像中國這樣主動的提出來跟守成大國我們相互尊重、合作共

贏、不衝突、不對抗。試問當年美國在崛起的過程中有否向英國提過嗎？也許，她們都是來自「

優於平均效應」的民族，擁有某種優勢，某種能力，某種創造，某種成就，使他自我感覺優於別

人、越過別人。回想起，英鎊曾是世界主要流通貨幣之一，但現時只能僅次於美元和歐元的第三

大儲備貨幣。所以，很多人會說，軍事力量和國際貨幣地位是相關聯的，而英國軍隊不再像以前

那樣強大了。英國現在在貿易上也不如美國那麼重要。說到這，大家會明白到何解美國在國際上

這般愛「多管閒事」，顯然就是擔心自己總有一天會被超越，破壞了你的優越感，從此失去這種

優勢。



不過，筆者認為美國人是多慮了，在可預期的未來美元依舊仍會保持作為世界主要貨幣的地

位。儘管現時很多外匯專家都會說，鑒於美國債務水平很高，再加上拜登政府的一籃子刺激經濟

計劃會導致債務水平再次上升，因此美元將會有所變弱，邏輯上是合理的。但是只要美國的支付

能力沒有被質疑，那麼美元的主導地位就可能維持存在。其實每個國家都懂得印錢還債，只是你

所印的別國沒信心持續擁有它而已，一旦當一個國家再沒有任何價值的時候，其紙幣亦只會猶如

廢紙一張了。



人生一場，為甚麼不要求自己優於別人、越過別人呢？很多人會說：「有競爭才有進步」，

筆者肯定是認同的，但更不得不認為我們在人際交往中，都應該讓自己的優越感有所收斂，以便

易於與他人相處，和實現社會交往共融為目的。錢賺得再多，我想也不會有人喜歡輕易露富。優

越感藏不藏得住，能藏多少，說白了，就是一個人的修養。所以在我來看，那些外表謙和卻在骨

子裏透著驕傲的人，才是最值得尊敬的。



＊本周策略＊



澳元：上周建議候低於０﹒７３８０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７５８０，止蝕

０﹒７２５０。

離岸人民幣：本周建議候高於６﹒４０００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒３２００，止

蝕６﹒４５００。

加元：本周建議候高於１﹒２６６０沽出美元兌加元，目標１﹒２４８０，止蝕

１﹒２８００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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