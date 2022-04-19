《珠玉之論－陳鳳珠》內地動力電池需求龐大

《珠玉之論》中國汽車動力電池產業聯盟公布３月動力電池銷量按年增加１７５﹒３％至

２４﹒５Ｇｗｈ，而動力電池裝車量同比上升１３８﹒０％至２１﹒４Ｇｗｈ。今年首季，動力

電池累計裝車量同比增長１２０﹒７％至５１﹒３Ｇｗｈ，其中三元電池裝車量佔總裝車量的

４１﹒６％，磷酸鐵鋰電池裝車量佔比達到５８﹒２％，並按年增長２１７﹒９％至

２９﹒８Ｇｗｈ，增速遠超三元電池，反映磷酸鐵鋰電池的需求增長或較快。



中汽協表示內地３月份新能源汽車產銷均按年增加１﹒１倍，分別至４６﹒５萬輛及

４８﹒４萬輛，市佔率已達到２１﹒７％；而首季累計新能源汽車產銷均同比增長１﹒４倍，分

別至１２９﹒３萬輛及１２５﹒７萬輛，市佔率為１９﹒３％，反映今年內地的新能源汽車需求

保持強勁增長，相信有助帶動動力電池的需求。不過，４月份內地多個省市實施封城，其中上海

及吉林省各佔全國汽車生產逾一成，故汽車產銷存在不確定性。其中蔚來（０９８６６）因零件

供應緊張而暫停生產，特斯拉、福士等於內地的車廠亦因應防疫政策而關閉廠房，或會短暫影響

產銷。除此之外，近期鋰價持續上漲，而三元鋰電池中的鎳原料價格亦顯著上升，特斯拉表示可

能直接自行開採鋰礦，自行精煉及量產鋰，以降低電池的生產成本。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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