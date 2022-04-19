《股壇解碼－戴名》美匯火上加油，迅銷（０６２８８）韌力成疑

《股壇解碼》美匯指數重上１００，上周四（１４日）假期前報１００﹒３２，加上１０年

期美債債息升穿２﹒８％，美匯強勢停不了，美國剛公布的ＣＰＩ和ＰＰＩ數據表現皆優於預期

，密芝根州大學消費者信心指數更錄得強勁升幅，加上Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ敵意收購

Ｔｗｉｔｔｅｒ，這些都利好股票市場，仍然看好美股短期後市的投資者現階段可趁低吸納。唯

一要擔心的是花旗集團（Ｃ）和Ｊ﹒Ｐ﹒ Ｍｏｒｇａｎ（ＪＰＭ）的首季純利都大跌４０％，

主要是投資銀行業務受環球政局影響所致，相信在第二季會有明顯反彈。



＊喜出望外＊



ＬＶＭＨ（ＭＣ）剛公布的業績讓市場大跌眼鏡，營業收入大升２３％，但股價並沒有充分

反映出來，同樣地Ｈｅｒｍｅｓ（ＲＭＳ）的股價走勢也十分相似，雙方都沒有因業績增長而出

現升勢，但已從近期低位回升，加上歐元最近偏軟，投資者可以趁現階段低位吸納。另一方面，

台積電首季純利大升４５％，但相信第二季會因為俄烏戰爭和中國疫情影響而出現倒退，投資者

等待時機入市。



＊形勢險峻＊



小鵬汽車（０９８６８）董事長何小鵬在朋友圈發文表示上海和周邊的供應鏈企業在５月前

還不能復工復產的話，中國的整個汽車產業將面臨停產的命運，加上鄭州發出普及篩查指引，市

場擔心普及篩查是否封城前奏，鴻海（ＴＰＥ２３１７）的Ｉｐｈｏｎｅ生產線將可能受影響而

停工，加上自３月以來超過１００個城市的銀行下調房貸利率，國內的ＧＤＰ和經濟能否靠減房

貸和降準來維持將在第二季略見端倪，希望減輕疫情對國內經濟的衝擊。



＊熊去牛來＊



恒指上周下試２１０００點後回穩，雖然全周埋單跌３００點左右，但大市回到支持位

２１５００點附近，雖然並沒有出現強烈反彈至２３６７９點，但之前建倉的即月認購期權從

２２６００點開始每個位置都有明顯加倉，同時投資者要留意國指認購期權在７５００點至

７５５０點出現建倉跡象，回升反彈趨勢更加明確，投資者勿過分看淡後市。國泰航空

（００２９３）３月客運量按年上升６５％，表面上增長理想，但對比疫情前只回復到不足２％

，投資者現階段不宜因航班融斷解封追入。本港將自４月２１日放寬社交距離，晚市堂食重開至

１０點，將帶動晚上消費活動，在利好條件下有利恒指借勢反彈，但唯一不確定因素是香港首現

ＯｍｉｃｒｏｎＢＡ﹒５病例，假若牽起另一波疫情的話，恒指將有機會下試今年低位

１８０００點附近。



＊股票簡評＊



迅銷（０６２８８）主要從事服飾專門店零售業務，集團主要以自家品牌ＵＮＩＱＬＯ和

ＧＵ廣為人知，但集團亦擁有一些高檔品牌包括男女休閒服裝和配飾品牌Ｔｈｅｏｒｙ，女裝時

尚品牌Ｃｏｍｐｔｏｉｒｄｅｓ Ｃｏｔｏｎｎｉｅｒｓ，法國女裝內衣家居服和泳裝品牌

Ｐｒｉｎｃｅｓｓｔａｍ﹒ｔａｍ，還有牛仔褲品牌ＪＢｒａｎｄ。集團剛公布的中期業績出人

意表地表現出色，純利大增接近４成，但當中有一點比較不尋常的地方要注意，日本和中國內地

的營收利潤雙跌，相反香港和台灣的利潤有所上升，而迅銷一向表現最差的歐美地區反而表現突

出，成績直逼中日市場，業績的突然轉好相信只是疫情令到生產線停工停運有關，暫時並未能確

定是歐美市場的口味轉變，事源歐洲一向崇尚Ｈ＆Ｍ和ＺＡＲＡ的風格，而美國的是

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ和Ａｂｅｒｃｒｏｍｂｉｅ ＆ Ｆｉｔｃｈ風格，歐美市場如

果在下半年度業績持續表現強勁的話，才可以考慮買入，現階段不宜追入，合理買入價應該在

３４﹒５元附近。

《資深市場人士 戴名》



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