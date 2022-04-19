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19/04/2022 09:40

【新冠疫苗】聶德權：當局會在復課後盡量安排外展隊到校打針

　　《經濟通通訊社１９日專訊》全港約５３０間小學，以及國際學校及補習學校今日起率先復
課，學校教職員及學生回校前，必須在家進行快速檢測，陰性才准回校。衞生防護中心傳染病處
首席醫生歐家榮提醒家長，要準備好快速檢測劑，在小朋友早上刷牙漱口前做檢測。當局會密切
監察學校情況，如果有不尋常，會展開調查。

＊張勇邦倡逐步放寬已打針學生快測要求＊

　　資助小學校長會名譽主席張勇邦在電台節目上表示，他預計今日只有少數小學會復課，先安
排自理能力較高的高小級別復課，有一定經驗後，再安排低年級學生復課。他指，有學校已在復
課前聯絡有經濟困難的家庭，向他們提供快速檢測包，現時檢測包價格低，學校亦有購入一定存
貨。
　　他表示，學校會信任學生記錄的檢測結果是真確，不會主動複檢，如學生出現病徵，在聯絡
家長後，會為不適的學生再進行檢測。張勇邦建議，教育局應逐步放寬已經接種疫苗學生的快速
檢測要求，有助鼓勵未打針的學生接種疫苗。

＊有學校暫未收到教育局提供的快測包＊

　　中華基督教青年會小學校長程志祥指，暫時未收到教育局向學校提供的快速檢測包，會先用
學校存貨，向有需要學生派發快速檢測包，又指全校已有７成學生接種了１劑疫苗，校方已加強
防疫措施。（ｃｌ）

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