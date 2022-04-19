【國安立法】保安局網絡安全立法文件擬下半年提交立會

《經濟通通訊社１９日專訊》副政府資訊科技總監黃志光表示，保安局已牽頭進行有關網絡

安全的立法準備工作，預計下半年向立法會提交文件，以及展開公眾諮詢。

黃志光在立法會一個委員會上表示，今年施政報告提出要保障基礎設施網絡安全，當中涉及

國家安全問題，保安局已牽頭進行有關網絡安全的立法準備工作，整理國？及國外相關法例，期

望立法清晰界定網絡經營者的責任，保障本港網絡系統。（ｃｌ）

