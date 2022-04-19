國泰航空（００２９３）３月載客量同比增６５％，貨運量升１７％

《經濟通通訊社１９日專訊》國泰航空（００２９３）公布，３月載客約３﹒０６萬人次，

同比增加６５﹒２％，相比疫情前即２０１９年３月水平下跌９９％。收入乘客千米數按年上升

４４﹒９％，但與２０１９年３月相比則減少９９％。乘客運載率增加２４﹒３個百分點至

４５﹒６％，以可用座位千米數計算的運力按年減少３２﹒５％。

該集團指，３月運載９﹒７２萬公噸貨物，較去年同月增加１６﹒６％，但與２０１９年３

月相比減少４７﹒５％。貨物收入噸千米數按年下跌２８﹒４％，運載率下跌４﹒９個百分點至

８１﹒５％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少２４﹒１％。



＊首季載客量升近２４％＊



該集團指，今年首３個月，載客人次較去年同期增加２３﹒５％，但運力下跌６６﹒１％，

而收入乘客千米數則上升１﹒２％。至於今年首３個月載貨量較去年同期下跌１３﹒８％，運力

減少４９﹒２％，而貨物收入噸千米數則下跌５０﹒３％。

該集團指，展望第二季，現行旅遊及運作限制仍嚴格，僅微增客運運力，但將有限度恢復前

往歐洲的貨機航班，包括於本月中重投服務的法蘭克福貨機航班。該集團預期上海疫情令其出口

量將大幅減少。香港市場的空貨量需求應能逐步恢復，而由其他市場經香港出口的貨運量仍然穩

健。（ｗｈ）

