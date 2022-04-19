《日入而息》康復紀錄二維碼推出，港股跌４９０點科網股捱沽

《今天重點》

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李家超與人大政協交流，唐英年望機場仿高鐵一地兩檢

消息指李家超競選辦主席團名單包括唐英年及胡定旭等

今日起隔離令附康復紀錄二維碼，康復起計半年內有效

本港新增６００宗確診，核酸檢測陽性３２０宗；

本港再多１７名染疫者離世，累計死亡個案８９６３宗

中國首季ＧＤＰ增４﹒８％勝預期，固投增速減慢消費轉跌；內地３月工業增加值增長５％高預

期，首季增６﹒５％

人行百億逆回購利率持平，淨回籠１００億；人民銀行等量續做４月到期ＭＬＦ，利率保持不變

；已上繳６千億結存利潤，相當降準２５個點子

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《即日市況》

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恒指低收４９０點報２１０２７，科指跌１６３點報４１５６

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《深滬股市》

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好淡爭持滬指跌０﹒０５％，陸股通復市首日資金流出

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《美元匯價》

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歐元不排除下試１﹒０６４０低位

歐元最新報１﹒０７８９╱９３╱，日圓最新報１２８﹒３２╱３３

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《公司業績》

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石四藥（０２００５）首季盈利按年增５６﹒５％至３﹒０３億元

合景泰富（０１８１３）純利跌逾六成，不派末期股息

賽特（００１５３）２０２０年度虧損收窄至２﹒１４億元人民幣，不派息

瑞強（０８４２７）首三季虧損收窄至１１８萬令吉，不派息

ＩＴＰ（０８４４６）首三季虧損收窄至１５１６萬元，不派息

辰罡科技（０８１３１）首季純利升３倍至４２３萬元，不派息

千盛集團（０８４７５）中期虧損收窄至８﹒５萬坡元，不派息

山東新華製藥（００７１９）首季純利按年增８﹒２％

嘉瑞國際（００８２２）擬派發去年度末期股息３仙

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《公司資訊》

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恒隆地產（００１０１）旗下武漢「恒隆府」５月底開始預售

帝國科技集團（００７７６）旗下電競隊比賽奪冠，獲獎金１００萬元人民幣

傳華潤怡寶最快明年赴港上市，籌７８億元

百勝（０９９８７）任命黃進栓為首席顧客官，汪濤任肯德基總經理

渣打（０２８８８）上周四倫敦再斥８６３３萬元回購１６７萬股

匯控（００００５）上周四倫敦再回購８２０萬股，總值４﹒３５億元

百濟（０６１６０）藥監局批准「百澤安」治療食管鱗狀細胞癌患者

物管商東原仁知（０２３５２）開招入場費約３１１１元

中海油（００８８３）發Ａ股上市，戰略配售逾１２億股佔發行量４８％

中生製藥（０１１７７）創新藥「安羅替尼」獲藥監局註冊證書治療甲狀腺癌

第一太平（００１４２）附屬出售及租回電訊塔及相關設施，涉１１５億元

資深廣告人鍾廣德出任ＶｉｕＴＶ總經理，魯庭暉出任新公司ＣＥＯ

澳能建設（０１１８３）獲授三個於澳門項目，涉資１﹒６億澳門元

傳視頻運營裁員６０％，知乎（０２３９０）回應指無裁員計劃

ＫＦＭ金德（０３８１６）上海封鎖措施令交付受阻，料４月收入最少跌５３％

利嘉閣表示專屬虛擬貨幣極速帶動數碼化進程，將推大抽獎活動

據報招商銀行（０３９６８）前行長田惠宇將任招商局金融集團副董事長

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）秘魯礦場遭社區成員進入抗議，無法產銅

海信家電（００９２１）附屬獲海信視像注入６３５４萬元人民幣設備

中國華融（０２７９９）掛牌１２０億元人民幣售華融湘江銀行四成股權

中遠海控（０１９１９）控股股東１９億元人民幣增１％股權

招商證券（０６０９９）１５億元人民幣組合夥企業投資科技

東方證券（０３９５８）ＡＨ股供股籌最多１６６億元人民幣

君實生物（０１８７７）呼吸道合胞病毒產品刊研究成果

中海石油化學（０３９８３）１４億元人民幣購兩結構性存款

中國通號（０３９６９）胡少峰辭任總會計師、董事會秘書及聯席公司秘書職務

綠色動力環保（０１３３０）首季垃圾進廠量按年增１３﹒７％

京東方（００７１０）彭天健辭任首席財務官，鍾啟昌接任

中國太平（００９６６）首季原保險保費收入跌１﹒６％

復宏漢霖（０２６９６）自主開發的ＨＬＸ２０於澳洲完成１期臨床研究

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《神州民企》

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中國春來（０１９６９）獲中原銀行貸款最多１﹒８億元人民幣

香港航科（０１７２５）合作發展農業衛星星座

３６１度（０１３６１）首季主品牌零售額高雙位數增長

希望教育（０１７６５）２﹒７億購貴州四川山西實訓場地和學生宿舍

康諾亞（０２１６２）胃癌藥物獲美國ＦＤＡ快速通道資格

華南城（０１６６８）票據到期全數兌付６﹒５１億元人民幣

德信中國（０２０１９）已將資金存入用於償還今年到期的２億美元優先票據；向供應商擔保５

﹒５億人幣，質押存款證獲歸還

李寧（０２３３１）首季同店銷售按年錄得２０％－３０％低段增長

歌禮（０１６７２）旗下口服小分子候選藥物有望成治療新冠肺炎有效藥物

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《中國要聞》

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內地３月工業增加值增長５％高預期，首季增６﹒５％

內地３月失業率升至５﹒８％，首季人均可支配收入增

國資委表示石油石化煤炭電力等央企實現穩產穩供穩價；首季央企實現淨利潤同比增近１４％；

首季中央企業實現營收９萬億同比增逾１５％；３月末央企資產負債率６５％，控制在目標內

上海市監局約談美團、餓了麼等１２家電商企業

上海外賣小哥在橋洞下打地鋪，美團、餓了麼回應

廣東發改委表示逾８﹒５１萬港澳居民在粵辦理就業登記

發改委表示深圳綜合改革試點首批４０條授權事項落地實施；將做好大宗商品保供穩價，加大助

企紓困力度

上海閔行區兩名幹部發放保供物資失職被立案調查

工信部表示新能源車市場滲透率１９％，中國品牌蓬勃；適度超前推進網絡、平台、安全三大體

系建設；實施汽車芯片攻堅，建大宗原材料供應預警制；首季電信業務收入規模同比增９﹒３％

；工信部完善新一輪新能源車下鄉，試點公共車輛電動化；推進重點企業復工復產，保障產業供

應鏈穩定；工業經濟長期向好基本面沒變，市場潛力大

深圳首季甲級寫字樓空置率逾２２％，港資未敢拓展業務

全國人大常委會會議召開，期貨法提請審議

載人航天辦公室：今年實施６次飛行完成空間站建造

第五屆進博會線下如期上海舉辦的目標沒有變

人行、外匯局發聲援房企：支持合理融資需求

人行百億逆回購利率持平，淨回籠１００億；人民銀行等量續做４月到期ＭＬＦ，利率保持不變

；已上繳６千億結存利潤，相當降準２５個點子

北京政協副主席、衛健委主任于魯明涉嫌嚴重違紀違法

２Ｃ２Ｐ夥螞蟻集團達成戰略合作，加快推動數字支付發展

包頭市委書記孟凡利改任深圳市委書記，具經濟學背景

上海男子高價銷售食品獲利百萬，被採取強制措施

上海表示不得以查驗核酸陰性證明作為就醫、接診的限制

人行廣州分行：人民幣成為大灣區內第一大結算貨幣

美印太事務官員本周將訪所羅門群島，商涉中國議題

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６％，報１６９９３點

台灣再向美國提加入印太經濟框架意願

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《其他消息》

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范國威申保釋再被拒，法官擇日頒布理由

保安局網絡安全立法文件擬下半年提交立會

高志活擬將國殤之柱運離香港，惟十多間物流公司拒運

男子涉趙家賢被咬甩左耳及傷人案，判囚１４年半

政府計劃明年下半年實施垃圾徵費，膠袋收費擬加至１元

康文署場地小食亭商店等，明起可申請資助最多３萬元

深股通額度全日用近２３億元，外資連續兩個交易日流出；滬股通全日流走近７億，外資通過陸

股通流出１９億

中原十大屋苑周末錄２７宗成交，創１１個月新高

屋宇署２月批出１１份建築圖則及８份入伙紙

「港創匯」開幕，林鄭冀成港青到湖北發展橋頭堡

初創ＴｒｅｎｄＸ自行研發人工智能股價趨勢捕捉系統面世

商經局表示順利落實電話卡實名制，一間電訊商暫時被吊銷牌照

何栢良估計假後疫情輕微反彈，孔繁毅稱難完全清零

德勤表示內房調整能更好與社會銜接，料行業發展將更健康

本港今年首兩月商品出口貨量升０﹒４％，進口跌２﹒２％

信銀國際料本港上半年經濟錄負增長，全年增長約２％

德勤報告指房企應參與修復公共空間及建造可負擔房屋等

邱騰華冀立法會盡快通過版權條例修訂

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《俄烏開戰》

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俄央行指西方制裁將波及實體經濟，將主動轉型

如俄官員參加Ｇ２０財長會，耶倫仍會出席部分會議

樂玉成晤俄羅斯駐華大使：一如既往加強中俄戰略協作

秦剛稱俄烏衝突不論何地發生，中國也持相同立場

美國副國務卿舍曼日內到訪布魯塞爾

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《特首選戰》

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李家超與人大政協交流，唐英年望機場仿高鐵一地兩檢

消息指李家超競選辦主席團名單包括唐英年及胡定旭等

盧文端稱日後特首選舉不一定採取「一人模式」

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《新冠肺炎》

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本港新增６００宗確診，核酸檢測陽性３２０宗

本港再多１７名染疫者離世，累計死亡個案８９６３宗

今日起隔離令附康復紀錄二維碼，康復起計半年內有效

「動態清零」再受質疑，吳尊友稱不等同零感染

上海昨日出院出艙人數超過新增陽性感染者數

上海本輪新冠疫情累計死亡病例１０人；上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過３８萬例

康復者平台最快今日公布，網上登記可下載至安心出行

徐樂堅稱復活節假有人流傳播風險，需觀察３至５日

１７０名私家醫生獲發口服新冠藥，當局盡快整理名單

信銀國際全線分行恢復正常營業

內地新增本土及無症狀回落至２﹒１萬，上海通報３死

台灣新增１６２６宗本土確診再創新高，另增２宗死亡

吉林省５００戶重點企業復工復產

孫春蘭在滬督導檢查社會面清零攻堅行動開展情況

小學今起恢復面授課堂，學生早上快測陰性後才可回校

業界料戲院生意需３個月恢復，促放寬入座率至７５％

法外貿銀行表示長三角若封控或成汽車及晶片製造業噩夢

立法會下周三將恢復舉行實體會議

聶德權稱當局會在復課後盡量安排外展隊到校打針

珠澳口岸調整防控措施：出境須持４８小時核酸證明

美德等國將主持「抗疫峰會」，外交部表示歡迎一切努力

馬會場外投注處周四重開，暫無投注及自助售票機服務

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