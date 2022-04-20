《日出而作》聯儲官員就大幅加息意見分歧，美股三大指數強勁反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３４９１１﹒２０ 升 ４９９﹒５１ １﹒４５

標普５００ ４３９１﹒６９ 升 ７０﹒５２ １﹒６１

納斯達克 １３３３２﹒３６ 升 ２８７﹒３０ ２﹒１５

倫敦富時１００ ７６０１﹒２８ 跌 １５﹒１０ ０﹒２０

法蘭克福ＤＡＸ １４１５３﹒４６ 跌 １０﹒３９ ０﹒０７

巴黎ＣＡＣ ４０ ６５３４﹒７９ 跌 ５４﹒５６ ０﹒８３

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒２４，歐元兌美

元１﹒０７９１



《公司業績》

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翠華控股（０１３１４）２﹒６億元售商業物業，料收益８６３８萬元

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《公司資訊》

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中海油（００８８３）發Ａ股上市，戰略配售逾１２億股佔發行量４８％

瀘州銀行（０１９８３）聘任３人為副行長

先瑞達醫療（０６６６９）治療靜脈曲張產品獲准註冊

招商銀行（０３９６８）免去田惠宇行長職務，執董王良主持工作

哈爾濱銀行（０６１３８）兩前執董遭紀律審查，不影響營運

人瑞人才（０６９１９）主席兼控股股東張建國１０８萬元購１５萬股

ＪＢＢ（０１９０３）３月訂結算協議屬須予公布交易，無意違規漏報

朸濬國際（０１３５５）租物業拓住宿，料首１５年租金１﹒５億人幣

透雲生物（０１３３２）核數師不發表意見，逾期本金升至逾１億元

宏光半導體（０６９０８）委３名董事，今起生效

權威金融（００３９７）不行使額外收購ＴＮＧ股份期權

能源及能量環球（０１１４２）違規漏報購換股債轉股出售涉主要交易

宏安（０１２２２）續租彩明苑街市３年，使用權資產９４２０萬元

華信金融投資（０１５２０）合營服飾產銷，佔８２％股權

５１信用卡（０２０５１）３董事辭任，委２非執董事

萬隆控股（０００３０）溢價１７％發３﹒５億新股予新華長城籌１億元

中國天弓（００４２８）停止與ＪＰＥＸ建議合作區塊鏈技術

金斯瑞（０１５４８）美上市附屬傳奇生物被外國公司問責法案認定

國泰航空（００２９３）３月載客量同比增６５％，貨運量升１７％

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《國企紅籌》

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君實生物（０１８７７）呼吸道合胞病毒產品刊研究成果

中海石油化學（０３９８３）１４億人幣購兩結構性存款

紫金礦業（０２８９９）控股烏後紫金涉無證開採被查

中興通訊（００７６３）發第２０期超短融，籌１０億人幣

廈門港務（０３３７８）擬發債，籌最高１８億人幣

濰柴動力（０２３３８）２０億元增持濰柴雷沃至６２％

遼港股份（０２８８０）擬發債券，籌最多２０億人幣

中國建材（０３３２３）旗下天山意向購寧夏水泥資產

廣發證券（０１７７６）２０２２年度第四期短期融資券發行完畢

光大水務（０１８５７）發第三期中期票據籌１０億人幣

紅星美凱龍（０１５２８）５高層擬１０００萬人幣增持

洛陽玻璃（０１１０８）售３附屬獲分紅５７０７萬人幣

拉夏貝爾（０６１１６）收Ａ股終止上市，不服可覆核

天潔環境（０１５２７）終止收購物業，租用廠房搬遷

中集（０２０３９）附屬中集運科獲注１﹒６億人幣

興發鋁業（０００９８）主席兼執董劉立斌辭任，王立接任

東方航空（００６７０）３月載客跌７１％，貨運跌２６％

華能國電（００９０２）首季上網電量增２﹒４％

中國中冶（０１６１８）首季新簽合同額升１４％

北控潔能（０１２５０）發電量３月升一成，首季跌６％

大成生化（００８０９）及大成糖業上海生產設施暫時停產

眾安（０６０６０）首季保費收入５０億人幣，升逾一成

金風科技（０２２０８）首大股東和諧健康擬沽６％股權

浙江世寶（０１０５７）料首季最差蝕６００萬人幣

華潤電力（００８３６）發電量３月升４％，首季升８％

中國太保（０２６０１）首季保險業務收入１４８７億人幣，升７％

中國國航（００７５３）３月載客量同比跌７０％

南方航空（０１０５５）３月載客量同比跌近６４％

龍源電力（００９１６）發超短期融資，籌１０億人幣

中核能（００６１１）建議削股份溢價，進帳逾１５億元抵銷虧損

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《神州民企》

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海昌海洋公園（０２２５５）獲許可商業使用「奧特曼」

易居（０２０４８）優先票據到期未還違約，２０２３年票據今起停牌

光正教育（０６０６８）逾１億元認購基金，投資按揭債務

朝雲集團（０６６０１）購寵物藥品產銷商３０％股權

中國科培（０１８９０）租主席肇慶物業作宿舍，年租４８６萬元

中國升海（０１６７６）食品業務經營環境或較去年更惡劣

百奧互動（０２１００）首季活躍帳戶環比升１６％，同比跌３８％

陽光能源（００７５７）附屬曲靖陽光發可換股債，籌最多２﹒５億人幣

朗詩綠色地產（００１０６）首季銷售額近４４億人幣，同比跌６０％

快手（０１０２４）授創始人兼首席執行官程一笑３２５萬股購股權

容家居（０１５７５）委３名獨立非執行董事，本月１４日起生效

蘇創燃氣（０１４３０）復牌指引新增兩項，至共７項

旭輝控股（００８８４）７﹒８億人幣票據接納要約收購，佔總額５３％

德信中國（０２０１９）本金１６９９萬美元票據已回購及註銷

萬咖壹聯（０１７６２）主席兼控股股東高弟男４５萬元購１０３萬股

四環醫藥（００４６０）１﹒５億元售業務料賺２２萬人幣

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《中國要聞》

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首季ＧＤＰ增４﹒８％勝預期，固投增速減慢消費轉跌

上海發布指引推動企業復工，６６６家企業列入白名單

上汽特斯拉啟復工壓力測試；華為稱不能復工將臨停產

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《中國房產》

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３月７０城新建樓價指數按年升１﹒５％近６年半低

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《人行降準》

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２５日全面降準０﹒２５個百分點，釋放５３００億元

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《俄烏開戰》

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澤連斯基表示俄軍開始大規模進攻頓巴斯

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《匯市走勢》

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華爾街預期聯儲局

大幅加息，美匯指

數升至２年高位

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《新冠肺炎》

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美國疾控中心下調

香港等多地旅遊警

戒級別

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《其他消息》

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瑞士隆奧指出減碳

漸成政策，利吸資

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