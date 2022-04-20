【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用，一文看清大行觀點！

《經濟通通訊社２０日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）近日突傳出行

長田惠宇受查消息，其後董事會審議通過免去其行長和董事職務，另有任用，自通過日起生效，

招行工作將由執行董事、常務副行長兼財務負責人王良主持。受消息拖累，招行繼昨日急瀉

１１﹒５％後，今日股價續走軟，暫跌２﹒７４％，報５１﹒４５元。綜合券商分析認為，田惠

宇調職將為招行股價帶來波動，但相信對基本面影響不大，大部分大行均維持目標價，當中，中

信里昂最牛看８８元，惟匯證則削目標價近８％至５３﹒２元。



表列大行對招行（０３９６８）最新目標價及評級：

大行 評級 Ｈ股目標價（元） 分析重點

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中信里昂 買入 ８８ 招行治理架構依然健全，料高層變動對基本面影響有

限，對其零售銀行、財富和風險管理業務仍有信心，

料直至２０２４年的年均複合增長率達１６％

摩根大通 增持 ８５ 料高層突然變動不會影響招行的財務狀況，但該行未

公布田宇惠未來去向或令市場憂慮，且Ｈ股估值較其

他同業溢價，料其股價將短期承壓

摩根士丹利 增持 ８４﹒１ 招行估值溢價反映市場對高層信任，料人事變動將為

股價帶來波動，但強調對核心經營業績影響不大

瑞銀 買入 ７４﹒３ 雖然內銀高層調任常見，但以田惠宇為首的管理團隊

過往受市場高度評價；相信內部晉升將有利於市場對

招行戰略持續性的信心

匯證 持有 ５７﹒８→５３﹒２ 高層變動和零售業務的不確定性，或對估值溢價構成

挑戰；料首季業績將缺乏驚喜，淨息差、財富管理收

入等受壓

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（ａｃ）



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