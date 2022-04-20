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20/04/2022 13:10

【大行報告】招行行長田惠宇突免職調用，一文看清大行觀點！

　　《經濟通通訊社２０日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）近日突傳出行
長田惠宇受查消息，其後董事會審議通過免去其行長和董事職務，另有任用，自通過日起生效，
招行工作將由執行董事、常務副行長兼財務負責人王良主持。受消息拖累，招行繼昨日急瀉
１１﹒５％後，今日股價續走軟，暫跌２﹒７４％，報５１﹒４５元。綜合券商分析認為，田惠
宇調職將為招行股價帶來波動，但相信對基本面影響不大，大部分大行均維持目標價，當中，中
信里昂最牛看８８元，惟匯證則削目標價近８％至５３﹒２元。

表列大行對招行（０３９６８）最新目標價及評級：
　大行　　　評級　Ｈ股目標價（元）　　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中信里昂　　買入　　　　８８　　　　　招行治理架構依然健全，料高層變動對基本面影響有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限，對其零售銀行、財富和風險管理業務仍有信心，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料直至２０２４年的年均複合增長率達１６％　　　
摩根大通　　增持　　　　８５　　　　　料高層突然變動不會影響招行的財務狀況，但該行未
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公布田宇惠未來去向或令市場憂慮，且Ｈ股估值較其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他同業溢價，料其股價將短期承壓　　　　　　　　
摩根士丹利　增持　　　８４﹒１　　　　招行估值溢價反映市場對高層信任，料人事變動將為
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股價帶來波動，但強調對核心經營業績影響不大　　
　瑞銀　　　買入　　　７４﹒３　　　　雖然內銀高層調任常見，但以田惠宇為首的管理團隊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過往受市場高度評價；相信內部晉升將有利於市場對
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招行戰略持續性的信心　　　　　　　　　　　　　
　匯證　　　持有　５７﹒８→５３﹒２　高層變動和零售業務的不確定性，或對估值溢價構成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挑戰；料首季業績將缺乏驚喜，淨息差、財富管理收
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入等受壓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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