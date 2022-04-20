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即市新聞

20/04/2022 07:50

《油金掠影》油價獲利回吐逾５％，金價同跌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》紐約期油１１０美元前見阻力，未有新消息進一步刺激下，紐
油及布油觸及本月高位後回吐超過５％。紐約期油挫５﹒２％或５﹒６５美元，收報每桶
１０２﹒５６美元。布蘭特期油跌５﹒２％或５﹒９１美元，收報每桶１０７﹒２５美元。另外
，天然氣期貨亦由１４年高位回落８﹒２，收報７﹒１７６美元。
　　有大宗商品分析師指出，中國封城時間較預期為長，短期內對原油需求的衝擊會更大，但同
時需求減少有助紓緩現時市場供應緊張情況。

＊美聯儲鷹派言論拖跌金價＊

　　美國聯儲局群鷹飛舞，繼聖路易聯邦儲備銀行行長布拉德周一（１８日）指不排除一次過加
息息０﹒７５厘的可能性，芝加哥聯邦儲備銀行行長伊凡斯周二（１９日）亦指聯邦資金利率到
今年底最高可能升至２﹒５％。美元指數升至２０２０年３月以來最高，金價受壓，紐約期金跌
２７﹒４０美元或約１﹒４％，收報每盎司１９５９美元。
　　其餘貴金屬方面；白銀跌約２﹒９％，收報每盎司２５﹒３９１美元；鉑金跌３﹒１％，收
報每盎司９８８﹒７０美元；鈀金跌２﹒７％，收報每盎司２３８０﹒４０美元。（ｈｃ）

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