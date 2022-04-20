《運籌帷幄－梁業豪》恒指已跌近首個跌浪目標

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。昨早（１９日）開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股市前分析」影片

內，詳細分析了汽車業股的最新形勢；而今早（２０日）分析的，為銀行業股。恒指陰陽燭周線

圖上，去年７月下旬低位２４７４９，本年３月中旬低位１８２３５和２月１１日高位

２５０５１形成的大型下降通道規限了指數的波動範圍；觀乎昨天的明顯跌勢，４月上旬高位

２２５２４可被視為中期重要阻力位。

５個主要技術分析指標中，現時只得ＳＴＣ尚屬利好，代表短期形勢現屬向淡。自

１８２３５起升浪的０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍調整水平為２０８８６╱

２０３８０╱１９８７４，已見跌近首個目標。換言之，指數開始具備條件掉頭再升，卻仍有較

大的可能性先跌至更低的水平進行整固，然後才伺機回升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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