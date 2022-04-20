《缸邊隨筆－石鏡泉》防禦性板塊上漲

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：３；下跌板塊：３０。



至４：３０收，上升板塊：６；下跌板塊：２７。



昨市大市成交：１１５５﹒８６億元；昨市期指成交：１０８３８５張。



前市大市成交：９８９﹒０９億元；前市期指成交：８３２４８張。



昨市，一直至１１：３０，上升板塊只得一板塊（農業產品），到１２：３０才擴至升５板

塊，收市才見升了６個板塊。這６個板塊是：化學製品、農業產品、公用事業、石油及天然氣、

一般金屬及礦石、工業，這些都不是風口浪尖上的板塊，是有防禦性的板塊。



國內經濟前景受疫情的不利影響，而阿爺只出政策，不是大減息來撐經濟，投資者是不喜的

，因為投資者見錢才開眼。例如，阿爺對微小企業退稅，銀行不要太急於追債，對這些小企業是

立竿見影有益的，但市場上則不見有「錢」，一個只認錢的股市又怎興奮得上來。



阿爺一直講不會大水（ＱＥ）漫灌，但投資者就一直想阿爺大ＱＥ，有這落差，市必差。但

經濟可會差？不知，要看小企業的缺財情況有幾差，如果用政策也可解救了今時企業危機的話，

則之後一兩個月的經濟數據會有反映，股市也會有反應。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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