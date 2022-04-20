《專家之言－何志銘》內地疫情防控惹關注，恒指月內或跌至兩萬點

《專家之言》上周五（１５日）人民銀行宣布全面降準，下調存款準備金率只有２５個基點

，低於市場預期的５０個基點，成為昨日大跌市之借口。昨（１９日）恒指低開４１２點，早段

曾跌６２１點，科技股、內銀保險股、內需股等拖累下，指數一度低見過２０８９６點，主板股

票的升跌比率為１１比３０，下跌股份１２７８隻（跌幅近３％），恒指成分股１４隻股份上升

，下跌股份４９隻，升跌比率為２１比７４，尾市略為回順企收２１０００點附近，最終全日跌

４９０點或２﹒３％，收２１０２７點，國指跌２１７點或２﹒９５％，收７１６７點，恒生科

指跌１６３點或３﹒８％，收４１５６點。大市全日成交總額１１５５﹒８６億元，滬、深港通

南下交易分別淨流入２０﹒９６億及１８﹒６１億元人民幣。



＊美國通脹升溫難控，內地沒加大放水力度＊



市場關注內地疫情防控情況，另外，美１０年期國債孳息升至２﹒８６１厘錄自２０１８年

１２月以來最高，且加上美國通脹日漸升溫難控，市場預期聯儲局可能在５月議息加息半厘，甚

至有聯儲局官員表示不排除一次過加息０﹒７５厘，惜又未見阿爺加大「放水」力度，港股如何

有運行，故估計月內恒指有機會跌至兩萬點邊，才見初步支持。現階段暫時保守靜觀其變為佳。

至於數據方面，留意美國公布３月成屋銷售，料由６０２萬降至５７７萬，月率跌幅料由

７﹒２％收窄至４﹒１％。歐元區公布２月工業生產，年率料由下跌１﹒３％改善至升１％，月

率料由持平升上０﹒２％，２月貿易收支等。《獨立股評人 何志銘》



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