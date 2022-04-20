《盤後部署》恒指反覆惟料２０５００有較大支持，宜部署國企內房

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股大幅回升，恒指昨日回吐至２１０００水平後有支持

，但短期方向未明，輕微低開５４點。隔晚油價獲利回吐超過５％，三桶油開市偏軟，明日正式

回Ａ的中海油（００８８３），以及中石油（００８５７）同樣低開逾２％。上午盤中內地公布

維持ＬＰＲ不變，出乎市場預期，內房板塊資金迅速逃離，全日跌幅逐步擴大。

李寧（０２３３１）公布第一季銷售數據，首季同店銷售增逾兩成，高開逾１％後持續攀升

，帶動其餘體品股跟上。此外，封城多日的上海，單日新增逾１００例的街鎮數目已連續３日減

少，社區擴散得到有效抑制，兩個區域首日達到社會面清零目標。消息刺激體品及食品零售股炒

上，下午升幅顯著擴大，全日李寧（０２３３１）升４﹒３８％，報６１﹒９元；安踏

（０２０２０）升１﹒５３％，報８９﹒６元；潤啤（００２９１）升３﹒０２％，報

４６﹒０５元；蒙牛（０２３１９）升３﹒３６％，報４３﹒１元。相反內房股跌勢難止，中海

外（００６８８）跌６％，報２５﹒０５元；潤地（０１１０９）跌６﹒８７％，報３５﹒２５

元；碧桂園服務（０６０９８）跌１０﹒６７％，報３２﹒６５元；萬科（０２２０２）跌

１０﹒５１％，報１８﹒３元。

恒指在內房領跌下最終收跌８３點或０﹒４０％，報２０９４４，主板成交９８０﹒３５億

元。國企指數報７０９８，跌６９點或跌０﹒９７％。科技指數報４１３４，跌２２點或跌

０﹒５４％。

Ａ股同樣受壓；上證綜合指數報３１５１，跌４２點或跌１﹒３５％，成交３７３５﹒７３

億元人民幣；深證成份指數報１１３９２，跌２４１點或跌２﹒０７％，成交４４７１﹒０６億

元人民幣。



＊市場缺水更缺信心，中央謹慎有利股市＊



市場早前憧憬人行放水，最終只降準０﹒２５％，少過預期之餘，ＭＬＦ及ＬＰＲ都維持不

變，顯示中央態度較預期謹慎，未以急水治困局，反映中央偏向採取穩健經濟政策。歸根究底，

現時市場並非缺水，而是信心，故中央不願大水滿灌，市場亦可理解。其中疫情是影響信心的一

大要素，今日釋出上海有望解封訊號，零售股即時有所改善，顯示恢復市場信心比起大力放水更

為重要。

未來恒指將觀望內地的抗疫路向，上海進一步發放解封訊號將有利恒指表現。儘管本月

ＭＬＦ及ＬＰＲ皆維持不變，但中央刺激經濟方向未變，整體局勢不會太差。以現時恒指牛熊證

街貨比例而言，上日牛證重貨區位於２０５００之上，涉及１１５０張相對應期指，該位以下未

有涉及千張期指的重貨區，料恒指最盡只會跌至２０５００水平。

中長線而言，針對中央刺激經濟方向，料ＭＬＦ及ＬＰＲ有可能與降準減息等寬鬆貨幣政策

輪流出台，亦符合中央細水長流策略，故趁低部署國企內房亦為穩中求勝之選。（ｈｃ）

