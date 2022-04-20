【國際要聞】北韓料周一大閱兵，或展示多款新型彈道導彈

《經濟通通訊社２０日專訊》美國媒體引用衛星圖像資料報道，北韓首都平壤美林機場連日

有上萬兵力集結，金日成廣場也人山人海，顯示北韓人民軍建軍９０年紀念活動已完成綵排，料

會於周一舉行大閱兵。

另據韓媒引述南韓軍方情報，由於北韓在夜間出動了戰機與直升機訓練，推測此次閱兵是在

夜間進行，可能在閱兵式上展示多彈頭洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和可攜帶小型核彈頭的新型

中短程彈道導彈。（ｊｆ）

