《政經范局－范強》莫聽穿林打葉聲



《政經范局》俄羅斯總統普京以「反納粹」及「解放烏東俄裔」等名義，於２月揮軍烏克蘭

，不料烏軍在北約支持下頑強抵抗，戰事轉眼就僵持了２個月。中國作為俄羅斯的「戰略協作夥

伴」，會否援俄於是成為美歐陣營關注的首要問題，應否援俄亦在中國國內引發激烈辯論。



其實，中國是否、應否援俄目前都是假議題。現階段中國對俄烏戰爭的取態，說穿了就是「

莫聽穿林打葉聲。」即是說，雖然這雨穿林打葉頗有聲勢，但卻也還只是遠方的局部地區性驟雨

。不要忘了真正會導致澇災的低壓槽天氣，仍舊一直在西太平洋的上空積蓄能量。中國惟有只爭

朝夕，加緊自己的防災準備，因為暴風驟雨隨時有可能傾盆而來。



＊只爭朝夕加緊防災＊



自小布殊以來，歷任美國總統在上台之初都公開宣示以壓制中國為首要任務，但基於「

９１１恐襲」、「２００８年華爾街金融海嘯」等各種突發原因，均未能有效實施。直至

２０１６年特朗普當選總統後，才終於開始對華打響經濟戰，而拜登上台後也延續了全力壓制中

國的所謂「激烈競爭」政策。在此背景下，北京多年來全神貫注於對美國的見招拆招，不敢有一

絲鬆懈，現亦不會因為歐洲的戰火而動搖戰略根本。



反觀美國，即使是俄軍兵臨基輔城下之時，拜登仍然堅守美軍避免捲入俄烏戰場的底線，顯

然也是要把主要力量留用於應對中國。換言之，無論對於北京還是華盛頓，俄烏戰爭只是異曲，

中美的攻防布陣才是主軸。中美之間的暴風雨已醞釀多時，積蓄了無窮能量，一旦電閃雷鳴，必

定比俄烏之爭更加驚心動魄。



中國作為在全球化進程中攀上全球第２大經濟體的國家，只要盡最大可能維持包括俄羅斯在

內的全球經貿及金融體系暢通，就已經算是合理履行了中俄關係「不是同盟勝似同盟」的夥伴義

務。接下來「何妨吟嘯且徐行」，仔細觀察局勢發展再作回應。



＊美歐或禍水東引＊



北京必定會密切觀察的事項，首先是俄烏之戰何時結束？舉例說，如果普京在５月９日衛國

戰爭勝利紀念日宣布烏東解放；而烏克蘭總統澤連斯基與此同時也宣布成功保衛基輔。雙方各自

宣布勝利，維持戰爭狀態，但互不攻伐，那麼俄烏戰事就會在實際意義上暫告一段落。



屆時，不僅美國拜登政府極可能迅速把矛頭重新指向中國，因為制裁俄國而飽受通脹及能源

緊張之苦的歐洲國家，為求轉移自身矛盾，亦不排除會配合美國將禍水東引。拜登邀約東盟下月

中旬舉行東盟峰會，開章明義就是要聚焦中國議題，這個時間點與俄烏５月停火的預測不謀而合

，而北約亦公開表達有意建立跨歐亞聯盟，予人山雨欲來之感。



但俄烏之戰也有可能無法在短期內結束，現時英國、波蘭、立陶宛等歐洲國家抗俄意志高漲

，積極參與對澤連斯基政府的各種援助與幕後支持，嚴重遲滯了普京的政治意圖，並在軍事上造

成俄軍嚴重傷亡。這不僅促使莫斯科提升對戰爭的投入程度，就連拜登亦面對民主黨人和民意壓

力，要求他爭取對俄更大的戰果。



＊俄烏戰爭仍可能擴大＊



鑑於美國中期選舉要到年底才舉行，在未來大半年拜登若要維持黨內支持和民望，就需在烏

克蘭保持高度的投入，並對俄羅斯展示足夠的強硬，這就使得俄烏戰爭在未來一段時間，仍有擴

大甚至是失控的可能。



北京會密切觀察的另一個事項，是俄烏兩軍在戰場上的得失。由於俄軍在烏東執行的是「解

放戰爭」，首階段需減少使用重型武器。而且為服從於俄烏停火談判的政治需要，俄軍攻勢亦是

打打停停，難以一氣呵成。因此在現階段，也就不能單純以軍事論輸贏。對於解放軍來說，軍事

行動服從於政治目標，並因此面對額外的傷亡風險，也是一旦爆發戰爭時必須面對的考驗。



因此上至俄軍能否有效執行克里姆林宮的各種政治、軍事指示、如何反制美歐及北約的各種

是俄軍旗艦莫斯科號為何沉沒，都肯定會給北京提供難得的借鑒。



＊台灣積極操練城市巷戰＊



美國及其盟友當然也在檢討。例如台灣媒體便透露，美方認為台國防部在未來應該增加購買

彈藥。回想台灣近年也在美國建議下積極操演城市巷戰，就不難理解其中原因：烏軍精銳部隊因

為打巷戰而悉數被圍困，在無外援之下很快就彈盡糧絕。台灣將來若要打巷戰，同樣不能指望有

援兵解圍，因此也就只能儲備更多的彈藥，讓那些躲在地堡、坑道中的孤軍可以堅持更久。



針對亞洲局勢發展，諸如印度和東盟十國等區內主要國家，近來都在不同場合，表達了主權

不受干預、維持和平、自由通商的立場與願望。相較於西方正在上演的零和之爭，東方似乎更追

求「也無風雨也無晴」的平常心。



《經濟通通訊社評論員 范強》

