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20/04/2022 17:58

《台股攻略－黃振宇》美國科技股造好，台股電子股上揚

　　《台股攻略》美國科技股造好，台股電子股今日（２０日）同步上揚，儘管大市中段倒跌，
但金控股回穩，加權指數最終升１５５點，並以高位１７１４９點收市，成交金額擴大至
２９３１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入４４﹒６３億元，外資及投信更同步錄得
淨買入。
　　電子權值股方面，台積電收５７０元，升０﹒９％；聯電收４７﹒６５元，升２﹒１％；力
積電尾段獲資金進駐，升超過５％；世界先進升近１％。聯發科升超過２％，帶領ＩＣ設計股上
揚，瑞昱、凌陽、智原、鑫創及創惟均升１﹒３％至３﹒６％；面板三雄的友達、彩晶及群創均
升１％至２﹒５％。ＬＥＤ股的華興漲停，鼎元、光鋐及宏齊均升超過１％。中國多個城市逐漸
復工，加上踏入南美洲穀物收成運輸旺季，帶動散裝航運需求，相關股的新興、裕民、四維航及
正德曾一度漲停，其後升幅收窄，均升１﹒７％至４﹒８％。貨運三雄的陽明升０﹒４％，長榮
升１﹒４％，萬海則跌０﹒３％。航空雙雄的華航無起跌，長榮航跌１﹒６％。金控股的聯邦銀
升２﹒８％，國泰金及富邦金均升１﹒９％，開發金、上海商銀、華南金、第一金、玉山金、合
庫金及台新金均升超過１％。電機製造商的東元宣布，以２６億元得標台電龍潭超高壓變電所
（Ｅ╱Ｓ）儲能設備系統案，並將與國際儲能龍頭廠Ｆｌｕｅｎｃｅ合作建置，預計明年完工啟
用，規模達６０百萬瓦（ＭＷ）。系統整合大廠的帆宣為搶佔全球智慧城市超過２兆美元的商機
，今日宣布與逢甲大學合作創立「５Ｇ智慧城市實驗室」，開啟亞太區５Ｇ智慧城市整合應用新
紀元。
　　近期中國封城防控有放寬跡象，有助台廠恢復當地的生產，但短期市場負面消息未減，觀望
氣氛濃厚，建議投資者宜選股不選市，可關注受惠輸運旺季的航運股及受惠加息周期的金控股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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