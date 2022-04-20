《窩輪豪情－梁業豪》港股波幅急跌，不利大戶殺倉

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材

料業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港鐵

（０００６６）、保利協鑫能源（０３８００）與中國宏僑（０１３７８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選建設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）與工商銀行（０１３９８）。

大家應已留意到，近日內銀股的表現很差，雖則中長期而言，仍屬強勢業務類別。恒指牛證

重貨區現為２０５００－２０５９９，恒指熊證重貨區則為２２０００－２２０９９。恒指水平

現略為接近前者，代表大市向淡的機會略大。若恒指被推低至２０５００，將合共有７２隻恒指

牛證被強制性收回，殺傷力等同３０９５張恒指期貨淡倉。恒指歷史波幅近日從高位持續急跌，

代表大市的動力已告明顯減弱，港股進入了整固期。好淡雙方都明白，於現階段強功，所獲利潤

都不會如早前般大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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