《談國論企－黎偉成》降準挺經濟穩字當頭穩中求進

《談國論企》國內外疫情反覆甚至惡化，國際政治局勢相當緊張難料，使中國的經濟面對頗

不少不穩定因素困擾，故中國人民銀行決定於２０２２年４月２５日下調金融機構存款準備金率

，促綜合融資成本穩中有降，對實體經濟尤其小微企業和「三農」等特定環節穩字當頭、穩中有

進發展。中國的居民消費價格ＣＰＩ與名義經濟現今保持合理間距，有利人行今後適時適度降準

，配以貨幣市場短中期工具，保持流動性合理充裕，使經濟紓困挺進。



＊減資成本對可釋放長期資金槓桿８１倍＊



人行此番下調金融機構存款準備金率（簡稱降準．下同）０﹒２５個百分點（不含已執行

５％存款準準備金率的金融機構），特點有（一）來自人行發言人的資料，「此次降準降低金融

機構資金成本每年約６５億元」，和「共計釋放長期資金約５３００億元」，所達效應主要為：

金融機構所降的資金成本對可釋放長期資金的槓桿比率，為８１﹒５３倍，相當可觀；是次降準

所釋放長期資金淨額，是可以通過貸款後續貸或循環貸款等，而產生「滾雪球Ｓｎｏｗ－

ｂａｌｌ ｅｆｆｅｃｔ效應」的，對企業和經濟社會有重大的支持和貢獻。

尤其是（二）人行是次降準，有全面性，亦有定向性：（１）全面性是指對所有金融機構，

所下調的存款準備金率，一律為０﹒２５個百分點（不含已執行５％存款準準備金率的金融機構

）；屬全面挺經濟之舉。

（２）定向性，乃指對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於５％的農商行，在下調存

款準備金率０﹒２５個百分點的基礎上，再額外多降０﹒２５個百分點，是為加大對小微企業和

「三農」的支持力度；從全國製造業採購經理指數ＰＭＩ中的小型企業ＰＭＩ，處於４６﹒６的

臨界點５０以下的收縮水平，而小微企更長期遇到「借錢難」和「借錢貴」的困擾，確實很有政

策性傾斜的必要。

要指出，（三）人行此番之降準，是在中國經濟近期確遇到相當不少內與外的沉重壓力，需

要及時採取多重措施，穩住陣腳：（Ｉ）來自國際的，有（ｉ）各類供應鏈日益短缺，乃受困新

冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐環球，使生產力下降、運輸樽頸，和美

國對華圍堵攬炒封鎖，對中國的工貿等經濟有負面影響；還有是（ｉｉ）「陰毒王」拜登推手弄

出來的烏局，不僅要「私了」俄羅斯，更欲劍指中國，可見中國所受外困不輕。

和（ＩＩ）中國近期面對疫情有所變化，上海、深圳、西安等主要城市因疫症再活躍須動態

清零，使工商業生產等受壓，很有需要各方面支持全國經濟社會回穩和發展，人行是次降準，就

是落實國務院總理李克強《政府工作報告》提出的「穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合

理充裕」，支持經濟穩字當頭、穩中有進的發展。



＊低通脹支持人行繼續降準挺實體經濟穩增＊



相信（四）人行今後會繼續採取長中、短期和即市等貨幣政策工具，特別是全面和指定式的

降準，進一步加大對實體經濟的支持，所具備的優厚條件是中國的ＣＰＩ近年處於可控的水平。

即使ＣＰＩ於２０２２年３月份較１－２月份提升０﹒６個百分點，但所達的１﹒５％，相對於

《政府工作報告》對國內生產總值ＧＤＰ增長於２０２２年預期會達到５﹒５％左右，有４個百

分點的差距，故人行降準或減息，是大有條件的。

最新的數據顯示，中國的ＧＤＰ於２０２２年一季度同比增長率即使４﹒８％，無疑高於預

期，惟這在相當程受到工業大企業生產和固投的支持，社會消費、服務業於３月份同比回落，商

品房銷售面積及所涉額度是季皆跌，經濟發展似穩未穩。尤其是新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最

新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ肆虐環球，中國的疫情亦現頻發之象，使上海、深圳的工商業經營生

產受到不輕的影響，加上烏局亂作一團、美帝加劇對華全方位圍堵、攬炒，相信中國經濟存困漸

多仍能以穩字當頭和穩中有進的發展。人行肩負重任。

但要注意的是（五）美國和歐亞許許多多國家面對十分重大的通貨膨脹壓力，近期爭相加息

，會使人民幣出現息差弱勢和幣值受影響。相信人行會適度適時維持市場移序。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



