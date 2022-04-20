《異動股》內需股、賭股抽升，上海部分地區達社會面清零目標

《經濟通通訊社２０日訊》上海部分地區達到「社會面清零」目標，內需股上升。餐飲股方

面，海底撈（０６８６２）現價升６﹒０８％，報１６﹒７４元，該股成交約１１４０萬股，涉

資１﹒８４億元，盤中高見１６﹒７４元，最低見１５﹒４元；九毛九（０９９２２）升

６﹒６３％，報１７﹒７元；呷哺呷哺（００５２０）升３﹒２％，報３﹒８７元；海倫司

（０９８６９）升６﹒１４％，報１２﹒８元。體品股方面，申洲（０２３１３）及李寧

（０２３３１）都升逾６％。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝今日在上海新冠疫情防控新聞發布會上表示，上海疫情

近幾日呈下降趨勢。單日新增報告１００例以上的街鎮已連續３日降低，社區擴散得到有效遏制

。浦東、閔行、松江、青浦和普陀等５區近３日疫情總體呈持續下降趨勢。

徐匯、楊浦、虹口、長寧、寶山和嘉定等６區疫情總體處於平台波動狀態；黃浦區疫情仍在

小幅上升，靜安區疫情上升趨勢趨緩。奉賢、金山和崇明等３區疫情持續低位，金山區和崇明區

首日達到社會面清零目標。

因應上海「社會面清零」消息公布，賭股同樣抽升，銀娛（０００２７）升４﹒９５％，報

４７﹒７５元；新濠（００２００）升９﹒０８％，報６﹒８５元；澳博（００８８０）升

４﹒３６％，報３﹒５９元。

現時，恒生指數報２１１９６，升１６８點或升０﹒８０％，主板成交５０５﹒９６億元。

國企指數報７２０８，升４０點或升０﹒５７％。恒生科技指數報４２１８，升６２點或升

１﹒５０％。

即月期指新報２１１９３，升２００點，低水３點。即月國指期貨報７２０９，升５４點，

高水１點。即月科指期貨新報４２１８，升７７點，低水１點。

上證綜合指數報３１８７，跌６點或跌０﹒２１％，成交２１７５﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１１５５７，跌７５點或跌０﹒６５％，成交１１９５﹒９８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １６﹒７４元 升６﹒０８％

九毛九（０９９２２） １７﹒７元 升６﹒６３％

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒８７元 升３﹒２％

海倫司（０９８６９） １２﹒８元 升６﹒１４％

奈雪的茶（０２１５０） ４﹒９元 升７﹒６９％

百勝中國（０９９８７） ３３７﹒４元 升３﹒７５％

安踏（０２０２０） ９１﹒６元 升３﹒８％

申洲（０２３１３） １０６﹒２元 升６﹒５７％

李寧（０２３３１） ６３﹒０５元 升６﹒３２％

銀娛（０００２７） ４７﹒７５元 升４﹒９５％

新濠（００２００） ６﹒８５元 升９﹒０８％

澳博（００８８０） ３﹒５９元 升４﹒３６％

永利澳門（０１１２８） ５﹒５２元 升５﹒７５％

金沙（０１９２８） １９﹒２８元 升５﹒３６％

美高梅（０２２８２） ４﹒８６元 升４﹒９７％

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（ｅｒ）

