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即市新聞

20/04/2022 09:40

《異動股》招行再跌１％，據報田惠宇將任招商局金融集團副董事長

　　《經濟通通訊社２０日專訊》招行（０３９６８）Ｈ股現價跌１﹒６１％，報５２﹒０５元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８９％。該股成交約９０８萬股，涉資４﹒７３
億元。Ａ股（滬：６０００３６）現價４１﹒７８元人民幣，跌０﹒３２元人民幣，或跌
０﹒７６％，成交３﹒５５億元人民幣，涉及８４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈折讓１﹒１８％。
　　招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，董事會審議通過免去田惠宇的行長和
董事職務，另有任用，自通過日起生效。田惠宇的變動讓外界聯想到中央政府近來開展的金融反
腐行動，甚至引發高層權鬥的臆想，甚至有傳田惠宇被帶走協助調查。不過從招商銀行發出的公
告字眼來判斷，該行仍稱田惠宇為「同志」，及對田惠宇「另有任用」，並不像是受查落馬的先
兆。
　　據資深財經媒體人俞燕引述傳媒消息指，田惠宇被免職之後，將出任招商局金融事業群╱平
台執行委員會副主任，以及招商局金融集團有限公司副董事長。值得留意的是，招商局金融集團
是招商局擬籌建的金控業務主體，但招商局至今還未拿到金控牌照，不過從其職銜判斷，俞燕認
為田惠宇大概率不會作為「掌門」挑起這副重擔。
　　現時，恒生指數報２１００５，跌２１點或跌０﹒１０％，主板成交６８﹒３４億元。國企
指數報７１４８，跌１９點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報４１５３，跌２點或跌０﹒０６％

　　即月期指新報２０９７０，跌２３點，低水３６點。即月國指期貨報７１３９，跌１６點，
低水９點。即月科指期貨新報４１４７，升６點，低水１０點。
　　上證綜合指數報３１８５，跌８點或跌０﹒２７％，成交２７８﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１５７９，跌５３點或跌０﹒４６％，成交３９６﹒８４億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　５２﹒０５元　跌１﹒６１％
　　建行（００９３９）　　　　５﹒７０元　跌０﹒８７％
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒７０元　跌０﹒４２％
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒９９元　跌０﹒３３％
　　中行（０３９８８）　　　　３﹒１３元　升０﹒３２％
　　郵儲行（０１６５８）　　　６﹒４８元　跌１﹒５２％
　　交銀（０３３２８）　　　　５﹒５９元　跌０﹒８９％
　　中信銀行（００９９８）　　４﹒０３元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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