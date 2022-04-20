《異動股》招行再跌１％，據報田惠宇將任招商局金融集團副董事長

《經濟通通訊社２０日專訊》招行（０３９６８）Ｈ股現價跌１﹒６１％，報５２﹒０５元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒８９％。該股成交約９０８萬股，涉資４﹒７３

億元。Ａ股（滬：６０００３６）現價４１﹒７８元人民幣，跌０﹒３２元人民幣，或跌

０﹒７６％，成交３﹒５５億元人民幣，涉及８４９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈折讓１﹒１８％。

招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）公布，董事會審議通過免去田惠宇的行長和

董事職務，另有任用，自通過日起生效。田惠宇的變動讓外界聯想到中央政府近來開展的金融反

腐行動，甚至引發高層權鬥的臆想，甚至有傳田惠宇被帶走協助調查。不過從招商銀行發出的公

告字眼來判斷，該行仍稱田惠宇為「同志」，及對田惠宇「另有任用」，並不像是受查落馬的先

兆。

據資深財經媒體人俞燕引述傳媒消息指，田惠宇被免職之後，將出任招商局金融事業群╱平

台執行委員會副主任，以及招商局金融集團有限公司副董事長。值得留意的是，招商局金融集團

是招商局擬籌建的金控業務主體，但招商局至今還未拿到金控牌照，不過從其職銜判斷，俞燕認

為田惠宇大概率不會作為「掌門」挑起這副重擔。

現時，恒生指數報２１００５，跌２１點或跌０﹒１０％，主板成交６８﹒３４億元。國企

指數報７１４８，跌１９點或跌０﹒２７％。恒生科技指數報４１５３，跌２點或跌０﹒０６％

。

即月期指新報２０９７０，跌２３點，低水３６點。即月國指期貨報７１３９，跌１６點，

低水９點。即月科指期貨新報４１４７，升６點，低水１０點。

上證綜合指數報３１８５，跌８點或跌０﹒２７％，成交２７８﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１１５７９，跌５３點或跌０﹒４６％，成交３９６﹒８４億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ５２﹒０５元 跌１﹒６１％

建行（００９３９） ５﹒７０元 跌０﹒８７％

工行（０１３９８） ４﹒７０元 跌０﹒４２％

農行（０１２８８） ２﹒９９元 跌０﹒３３％

中行（０３９８８） ３﹒１３元 升０﹒３２％

郵儲行（０１６５８） ６﹒４８元 跌１﹒５２％

交銀（０３３２８） ５﹒５９元 跌０﹒８９％

中信銀行（００９９８） ４﹒０３元 無升跌

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（ｈｃ）

