《午市前瞻》港股未扭轉弱勢，專家料恒指在加息前續區間上落

《經濟通通訊社２０日專訊》恒生指數半日收市報２１２００，升１７２點或０﹒８２％，

主板成交５１３﹒３２億元。恒生中國企業指數報７２０８，升４０點或０﹒５７％。恒生科技

指數報４２１９，升６３點或１﹒５３％。



＊溫鋼城：山東黃金可待１５﹒３元買入＊



恒指今天低開５４點報２０９７２，曾回升逾１００點，早段整體走勢靠穩。ｉＦａｓｔ

Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，即使上海疫情有所緩和

，部分車企如Ｔｅｓｌａ亦逐步恢復生產線，但中央再度對科網企業的監管、管理層貪腐問題，

以及美國加息縮表等因素，都影響港股走勢，而近期美元持續強勢，港元轉弱，沒有外來資金流

入港股市場，估計在美國聯儲局下一輪加息前，恒指會在兩萬點至兩萬二之間上落。

山東黃金（０１７８７）去年虧轉賺逾３億元人民幣，惟股價今天受挫，早段曾跌逾７％。

溫鋼城表示，市場對山東黃金業績的預期早已在股價反映，隔晚金價亦回調，公布業績後缺乏上

升動力屬正常。他續指，目前山東黃金的市盈率較招金（０１８１８）為高，建議投資者待回至

１５﹒３元才部署。

溫鋼城又提到，目前地緣政治未穩，美國通脹持續升溫，相信資金仍會流入黃金市場避險，

並預期美匯指數再向上突破的空間不大，金價在１９００元左右有支持。（ｅｒ）

