【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面，戰爭令西方聯盟再團結

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》俄羅斯揮軍烏克蘭轉眼進入第９周，「閃電奪取基輔

」劇本未現，但隨著黑海重鎮馬里烏波爾淪為焦土，烏東頓巴斯地區腥風血雨勢升級，美國總統

拜登上周就指摘普京犯下「種族滅絕」罪行。西方左手武器╱情報馳援，右手同仇敵愾制裁，普

京是否敗局已定？

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，衡量烏克蘭戰爭必須分開

三個層面－－地面戰、經濟戰、傳媒戰；最重要的並非發生在地面的實體戰爭，而是傳媒戰，「

這才是最重要的實力，是Ｒｅａｌ Ｐｏｗｅｒ，我甚至反過來稱之為Ｈａｒｄ Ｐｏｗｅｒ。

」



＊地面戰：誰贏誰輸是「羅生門」＊



其一地面戰，他解釋，誰贏誰輸是「羅生門」（俄烏各有說法），「實質上哪方死多少人，

誰有戰爭罪行、真正的戰爭目的為何、有無達到目標……任你講，兩邊在鬥騙」。他認為，客觀

地看，不可以說烏克蘭已贏，因為始終輸了土地。

據烏克蘭國防部最新公布，烏軍已擊斃俄軍近２萬、摧毀戰機１５８架、坦克７３９架等；

而普京就稱，俄將繼續「有節奏地、平靜地」推進軍事行動，並實現所有「崇高的」安全目標。

就連俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號（Ｍｏｓｋｖａ）」導彈巡洋艦上周四（１４日）嚴重受損

，其後沉沒；烏克蘭的說法是反艦導彈建功，俄羅斯的說法則是艦上彈藥爆炸引起。



＊經濟戰：民航機失保養後果嚴重＊



其二經濟戰，俄方與西方亦是各有解說；但譚新強認為，整體上無疑是俄羅斯輸更多。較早

時，俄羅斯前財長Ａｌｅｘｅｉ Ｋｕｄｒｉｎ就預計，今年經濟將萎縮逾１０％，為１９９１

年蘇聯解體以來最大降幅。

譚新強特別指，西方的制裁，除了令俄羅斯人告別其向往的麥當勞、星巴克、西歐旅行式的

「中產生活」；更糟糕的是，俄橫跨１１個時區，境內八成民航機都是來自租賃，即使可以沒收

這些空客╱波音以示還擊西方，但將來的維修、保養卻無從談起，「沒有了飛機的安全性，國家

那麼大，停了民航機是否完全可以用軍機替代？斷了空運又是否要依靠火車？管治國家會好困難

。」



＊傳媒戰：官媒挺俄惹引歐洲針對＊



其三傳媒戰，儘管俄羅斯境內已關閉全部獨立媒體，普京的支持度高企八成以上，但境外輿

論幾乎一面倒站在俄羅斯的對立面。譚新強以３月聯合國大會以１４１個成員國贊成通過「譴責

俄羅斯入侵烏克蘭，要求全面撤軍」為例指，即使中國、印度、巴西等３５個棄權國家以及白俄

羅斯等５個反對國家，總人口超過全球一半，「但老實講，雖然中國或者印度棄權，看起來仍是

全世界大部分人都譴責俄羅斯。」

他續指，戰爭令日漸鬆散的西方聯盟重新團結一致，而中國行動上相當中立，「我絕對不相

信中國會在軍事上支持俄羅斯」；但中國國內官媒卻似乎力挺俄羅斯，此舉將令中國非但不能跟

歐洲重修關係，更有嚴重反效果，即令歐洲針對中國，「例如ＮＡＴＯ的Ｊｅｎｓ

Ｓｔｏｌｔｅｎｂｅｒｇ等都指摘中國，幫俄羅斯擴散ｍｉｓｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」，因此

最好口頭亦保持中立。

他強調，中國勿幻想德國乃至歐盟傾向自己，「這場戰爭代表了所謂ｌｉｂｅｒａｌ

ｉｄｅａｌｉｓｍ（自由理想主義）或者Ｗｏｋｅｉｓｍ（覺醒主義），你以為德國特別是年輕

人真的會因為考慮錢包、天然氣等，所以支持俄羅斯或傾向中國嗎？絕對不是。」

