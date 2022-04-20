【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒５億人幣，買美團沽港交所

《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開５４點，報２０９７２點。最高升１８７點報

２１２１４點，最低跌１３８點報２０８８９點。恒指收報２０９４４點，跌８３點或０﹒４％

。

按額度計算，北水全日淨流入３﹒５億元人民幣，減少９１﹒１％。北水淨買入最多的個股

依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多

的依次是香港交易所（００３８８）、中國海洋石油（００８８３）、長城汽車（０２３３３）

。

主板成交９８０﹒３５億元減少１５﹒２％。其中港股通成交２０８﹒１億元，佔總成交

２１﹒２％。



＊港交所料第三季推「投資服務通」＊



港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇表示，港交所是全球領先的融資中心，去年共有９８

家公司在香港上市，共集資３３１０億元；準備來上市的公司仍絡繹不絕，亦指去年共有５９家

新經濟公司在香港上市，其中包括３１家不同投票權公司、按《上市規則》第１８Ａ章上市的醫

療健康和生物科技公司以及第二上市公司等。香港去年新股集資金額中，有８８％都是來自這些

新經濟公司。

他期望在今年第三季推出全新的投資者關係服務平台「投資服務通」（ＩＲ

Ｃｏｎｎｅｃｔ），增進香港的上市公司與投資者及分析師之間的聯繫與溝通。

美團跌０﹒７５％報１４４﹒９元，北水淨買入５億元；安踏體育升１﹒５３％報８９﹒６

元，北水淨買入１﹒８億元；中國神華跌３﹒８５％報２４﹒９５元，北水淨買入０﹒７億元。

香港交易所跌１﹒４５％報３２６﹒２元，北水淨賣出６﹒８億元；中國海洋石油跌

４﹒１２％報１１﹒１６元，北水淨賣出３﹒６億元；長城汽車升２﹒１１％報１１﹒６元，北

水淨賣出３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） ５﹒００

安踏體育 （０２０２０） １﹒７９

中國神華 （０１０８８） ０﹒７１

中國移動 （００９４１） ０﹒５９

李寧 （０２３３１） ０﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

香港交易所 （００３８８） －６﹒８１

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒６４

長城汽車 （０２３３３） －３﹒０２

碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒６１

騰訊控股 （００７００） －２﹒０４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

