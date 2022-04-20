  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2022 16:07

《美元走勢－羅明立》不排除日圓短期有較大反彈的可能

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２８﹒６７　１２９﹒４０　１２８﹒０５
　　歐元╱美元　１﹒０８１１　１﹒０８２２　１﹒０７８４
　　英鎊╱美元　１﹒３０１５　１﹒３０４５　１﹒３０１１
　　美元╱瑞郎　０﹒９５１１　０﹒９５３６　０﹒９５０６
　　美元╱港元　７﹒８４３１　７﹒８４３４　７﹒８４０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》星期二（１９日）美國公布最新的新屋開工及營建許可數據都好過預期，當地
經濟基本面仍然良好。芝加哥聯儲主席埃文斯周二表示，他預期局方今年有兩次會議會加息
０﹒５％，並在年底達到中性水平；美國１０年期國債孳息率繼續逼近３％。俄羅斯外長拉夫羅
夫表示俄軍在烏克蘭的特別軍事行動開始進入下一階段，外媒指俄軍正全面進攻頓巴斯地區。　
　　美匯指數升至１０１後有小幅調整，初步支持在１０天線的１００﹒３０，暫時仍然可看好
。日圓在這波成為最弱的主流非美貨幣，美元兌日圓已逼近１３０。大宗商品價格上升以及匯價
疲弱無疑有助日本解決長久的通縮問題。因此，早前日本官方對匯價沒太多評論。然而，日圓短
時間貶值對企業進口成本已造成影響，月初有機構向５００家日本大中型非金融企業作出調查，
超過四分之三的企業認為對業務已產生不利影響，有一半估計收益會受到衝擊。相信日圓短期表
現會更加反覆，不排除有較大反彈的可能，但只要美日息差拉闊的情況持續，日圓仍然易跌難升

　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０８２０　１﹒０７２０　１﹒０８６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜　滬指四連跌人幣創半年低
財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫
專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
大行報告20/04/2022
招行行長突遭免職　匯證削目標　中信里昂仍牛看$88
FOCUS20/04/2022
【FOCUS】增長壓頂減息又落空　區域協調發展釀大棋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金