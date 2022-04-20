《美元走勢－羅明立》不排除日圓短期有較大反彈的可能

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒６７ １２９﹒４０ １２８﹒０５

歐元╱美元 １﹒０８１１ １﹒０８２２ １﹒０７８４

英鎊╱美元 １﹒３０１５ １﹒３０４５ １﹒３０１１

美元╱瑞郎 ０﹒９５１１ ０﹒９５３６ ０﹒９５０６

美元╱港元 ７﹒８４３１ ７﹒８４３４ ７﹒８４０８

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《美元走勢》星期二（１９日）美國公布最新的新屋開工及營建許可數據都好過預期，當地

經濟基本面仍然良好。芝加哥聯儲主席埃文斯周二表示，他預期局方今年有兩次會議會加息

０﹒５％，並在年底達到中性水平；美國１０年期國債孳息率繼續逼近３％。俄羅斯外長拉夫羅

夫表示俄軍在烏克蘭的特別軍事行動開始進入下一階段，外媒指俄軍正全面進攻頓巴斯地區。

美匯指數升至１０１後有小幅調整，初步支持在１０天線的１００﹒３０，暫時仍然可看好

。日圓在這波成為最弱的主流非美貨幣，美元兌日圓已逼近１３０。大宗商品價格上升以及匯價

疲弱無疑有助日本解決長久的通縮問題。因此，早前日本官方對匯價沒太多評論。然而，日圓短

時間貶值對企業進口成本已造成影響，月初有機構向５００家日本大中型非金融企業作出調查，

超過四分之三的企業認為對業務已產生不利影響，有一半估計收益會受到衝擊。相信日圓短期表

現會更加反覆，不排除有較大反彈的可能，但只要美日息差拉闊的情況持續，日圓仍然易跌難升

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０８２０ １﹒０７２０ １﹒０８６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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