國務院任命楊萬明為港澳辦副主任

《經濟通通訊社２０日專訊》國務院人力資源社會保障部公布，任命楊萬明為國務院港澳事

務辦公室副主任。

現年５８歲的楊萬明於北京出生，畢業於南京大學，為法學博士。他長期在外交部從事拉丁

美洲事務，曾任外交部拉丁美洲和加勒比司司長、駐智利大使、駐阿根廷大使；２０１８年起擔

任駐巴西大使，上月初卸任回國。（ｂｉ）

