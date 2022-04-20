國務院任命楊萬明為港澳辦副主任

《經濟通通訊社２０日專訊》國務院人力資源社會保障部公布，任命楊萬明為國務院港澳事
務辦公室副主任。
現年５８歲的楊萬明於北京出生，畢業於南京大學，為法學博士。他長期在外交部從事拉丁
美洲事務，曾任外交部拉丁美洲和加勒比司司長、駐智利大使、駐阿根廷大使；２０１８年起擔
任駐巴西大使，上月初卸任回國。（ｂｉ）
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