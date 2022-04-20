【新冠肺炎】貿發局調查：９３％國際買家疫下曾使用線上採購平台

《經濟通通訊社２０日專訊》根據香港貿易發展局經貿研究最新調查顯示，疫情發生以來，

絕大部分買家（９３％）使用了線上採購平台，超過八成半買家更曾參加網上展會，以應對採購

需求；然而，大多數受訪買家表示，待國際差旅限制解除後，他們較屬意通過實體展會（６３％

）或混合展會（５９％）進行採購。



＊范婉兒：混合展會具相輔相成作用＊



香港貿發局研究總監范婉兒表示，調查反映，疫情令更多買家選擇於線上進行採購，但這令

買家難以仔細檢查樣品及供應商認證，未來實體展會及線上線下混合展會是大勢所趨，兩者可發

揮相輔相成的作用。

香港貿發局委託獨立調查機構益普索，於去年５月至１０月期間進行一項名為《Ｂ２Ｂ線上

採購：疫後買家行為研究》，訪問了約６００名主要來自東盟、澳洲、歐洲、中國內地及美國等

地的國際買家，旨在了解他們對新冠疫情出現後的國際採購模式趨勢的看法。



＊平均分７﹒４分，反映線上採購整體上有效＊



調查顯示，９３％受訪買家表示過去一年曾使用線上採購平台，並通過這渠道進行平均超過

６０％的採購活動。另外，買家在回應於網絡平台、網站、流動應用程式和虛擬會議等線上途徑

進行採購的整體效率時，評分平均達７﹒４分（１０分為滿分），反映他們認為線上採購整體上

有效。

當被問及使用線上採購平台的主要痛點時，６１％受訪買家表示不能親自查看產品，其他主

要障礙依次為詐騙風險（５６％）、產品細節及圖片欠充分（５４％）、供應商無回應（４９％

）及未經認證的產品（４９％）。

