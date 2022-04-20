【夜期時段】即月期指最新報２０９９４點，升６５點，高水４９點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９５９點，升３０點，高水

１４點，最新報２０９９４點，升６５點，高水４９點，合約成交３０５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１１１點，升１０點，高水１３點，最新報７１１９點，

升１８點，高水２１點，合約成交２８５張。

