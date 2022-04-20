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20/04/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２０９９４點，升６５點，高水４９點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９５９點，升３０點，高水
１４點，最新報２０９９４點，升６５點，高水４９點，合約成交３０５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７１１１點，升１０點，高水１３點，最新報７１１９點，
升１８點，高水２１點，合約成交２８５張。

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