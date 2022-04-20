《再戰明天》本港公布失業率，中聯通公布業績

《經濟通通訊社２０日專訊》本港公布失業率，及中聯通公布業績，料為周四（２１日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃在ＩＭＦ╱世界銀

行春季會議上主持國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）總結新聞發布會。本港時間３：００ｐｍ

，歐盟競爭事務執委維斯塔格講話。晚上７：３０ｐｍ，英國央行保險監管主管Ａｎｎａ

Ｓｗｅｅｎｅｙ講話。９：００ｐｍ，英國央行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員曼恩在一家銀行

組織的「貨幣政策：決策面臨不確定性」網絡研討會上講話。



＊歐元區公布ＣＰＩ，美國公布領先指標＊



數據方面，周四本港時間２：００ｐｍ，日本公布３月工具機訂單。本港時間４：３０ｐｍ

，香港公布３月失業率，料由４﹒５％升上４﹒８％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月

消費者物價指數，月率升幅料由０﹒９％擴大至２﹒５％，年率升幅料由５﹒９％擴大至

６﹒７％；３月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒７％擴大至３％。本港時間８：３０ｐｍ

，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１４８萬降至１４６萬；首次申請失業救濟金人數料

由１８萬降至１８萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月領先指標，料維持於０﹒３％。

同一時間，歐元區公布４月消費者信心指數，料由負１８﹒７惡化至負２０。

在本港，明日公布業績的公司有：中建築（０３３１１）、中聯通（００７６２）等。

（ｗａ）

