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即市新聞

20/04/2022 19:06

《再戰明天》本港公布失業率，中聯通公布業績

　　《經濟通通訊社２０日專訊》本港公布失業率，及中聯通公布業績，料為周四（２１日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃在ＩＭＦ╱世界銀
行春季會議上主持國際貨幣與金融委員會（ＩＭＦＣ）總結新聞發布會。本港時間３：００ｐｍ
，歐盟競爭事務執委維斯塔格講話。晚上７：３０ｐｍ，英國央行保險監管主管Ａｎｎａ　
Ｓｗｅｅｎｅｙ講話。９：００ｐｍ，英國央行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員曼恩在一家銀行
組織的「貨幣政策：決策面臨不確定性」網絡研討會上講話。

＊歐元區公布ＣＰＩ，美國公布領先指標＊

　　數據方面，周四本港時間２：００ｐｍ，日本公布３月工具機訂單。本港時間４：３０ｐｍ
，香港公布３月失業率，料由４﹒５％升上４﹒８％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月
消費者物價指數，月率升幅料由０﹒９％擴大至２﹒５％，年率升幅料由５﹒９％擴大至
６﹒７％；３月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒７％擴大至３％。本港時間８：３０ｐｍ
，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１４８萬降至１４６萬；首次申請失業救濟金人數料
由１８萬降至１８萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月領先指標，料維持於０﹒３％。
同一時間，歐元區公布４月消費者信心指數，料由負１８﹒７惡化至負２０。
　　在本港，明日公布業績的公司有：中建築（０３３１１）、中聯通（００７６２）等。
（ｗａ）

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