【新冠肺炎】何栢良：隨著學校復課，相信學生確診個案將增加

《經濟通通訊社２０日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，隨著更多學校復課，

相信學生確診個案將增加，估計確診學生約佔全部確診個案的１成，每天３至１１歲兒童確診個

案均錄得數十宗，按感染比例計算，昨日快速測試陽性的學生數目是符合預期。

他指出，學生每日快速測試不是長期措施，亦不能代替接種疫苗，現時仍有１９萬名３至

１１歲兒童一針都未打，情況不理想，期望每日能有１萬名兒童打針，在短時間推高接種率。

（ｂｎ）

