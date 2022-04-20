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20/04/2022 12:18

羅兵咸永道料內銀股價未來波幅將更貼近整體市場

　　《經濟通通訊社２０日專訊》羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁表示，傳統以來銀行板
塊的股價波幅相對於整體股票市場為低，但未來隨著內房及服務業的貸款質素受到關注，以及新
冠肺炎疫情所帶來影響，或對銀行的經營及盈利造成影響，預期未來銀行板塊的股價波幅或會更
貼近整體市場。
　　對於內銀在內房貸款風險方面，羅兵咸永道表示，預計再融資壓力將會為內銀貸款質素造成
一定壓力，但隨著宏觀經濟因素以及內房具有政策維穩，相信內房的信貸質量將保持穩定，而且
內房貸款佔全行業總體約５％，貸款額去年增幅約２％，主要在個人貸款，而對公佔比更是按年
下降，相信內房貸款相關風險可控。
　　對於國務院常務會議提出「鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率」，羅兵咸永
道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示，其實在過去幾年，可以看到內銀面對非常多風險，但
在防範和化解系統性金融風險方面做得不錯，亦認為政策本身沒有任何強制性含義，但政策指導
意識非常強，強調撥備覆蓋率平均水平顯著較高的銀行將更有動力實施相關政策。
　　人民銀行上周五宣布全面降準，下調存款準備金率２５個基點，釋出長期資金５３００億人
民幣。被問及內地「放水」遜於市場預期，姚家仁指出，現時情況不是完全可以用「放水」來解
決，認為應該盡量保持供應鏈等方面的穩定，將對未來的經濟更為重要。（ｂｎ）

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