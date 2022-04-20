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20/04/2022 14:42

港交所：將繼續為保險業的未來發展提供融資支援

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇透過線上形式致辭時表
示，香港作為世界級的金融中心，保險行業扮演的角色非常重要。據香港保險業監管局統計，香
港保險行業去年的保費總額超過６０００億元，去年香港也是各大保險集團亞太總部所在地區。
　　他續指，在去年，全球２０大保險公司當中，有１３家在香港營運，現時有１７家保險公司
在港交所上市，截至去年底，它們的市值佔香港股市總市值的５﹒５％。其中６家是全球按市值
計算的２０大保險公司。
　　他提及，展望未來，香港作為區內保險中心的角色日益重要，而港交所也將繼續發揮重要作
用，為保險業的未來發展提供融資支援，港交所的新股市場富有獨特優勢，吸引了許多保險公司
和不同行業的企業來港上市。
　
＊料第三季推出「投資服務通」＊
　
　　他指出，港交所是全球領先的融資中心，去年共有９８家公司在香港上市，共集資３３１０
億元；準備來上市的公司仍絡繹不絕，亦指去年共有５９家新經濟公司在香港上市，其中包括
３１家不同投票權公司、按《上市規則》第１８Ａ章上市的醫療健康和生物科技公司以及第二上
市公司等。香港去年新股集資金額中，有８８％都是來自這些新經濟公司。
　　他期望在今年第三季推出全新的投資者關係服務平台「投資服務通」（ＩＲ　
Ｃｏｎｎｅｃｔ），增進香港的上市公司與投資者及分析師之間的聯繫與溝通。（ｂｎ）

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