港交所：將繼續為保險業的未來發展提供融資支援

《經濟通通訊社２０日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇透過線上形式致辭時表

示，香港作為世界級的金融中心，保險行業扮演的角色非常重要。據香港保險業監管局統計，香

港保險行業去年的保費總額超過６０００億元，去年香港也是各大保險集團亞太總部所在地區。

他續指，在去年，全球２０大保險公司當中，有１３家在香港營運，現時有１７家保險公司

在港交所上市，截至去年底，它們的市值佔香港股市總市值的５﹒５％。其中６家是全球按市值

計算的２０大保險公司。

他提及，展望未來，香港作為區內保險中心的角色日益重要，而港交所也將繼續發揮重要作

用，為保險業的未來發展提供融資支援，港交所的新股市場富有獨特優勢，吸引了許多保險公司

和不同行業的企業來港上市。



＊料第三季推出「投資服務通」＊



他指出，港交所是全球領先的融資中心，去年共有９８家公司在香港上市，共集資３３１０

億元；準備來上市的公司仍絡繹不絕，亦指去年共有５９家新經濟公司在香港上市，其中包括

３１家不同投票權公司、按《上市規則》第１８Ａ章上市的醫療健康和生物科技公司以及第二上

市公司等。香港去年新股集資金額中，有８８％都是來自這些新經濟公司。

他期望在今年第三季推出全新的投資者關係服務平台「投資服務通」（ＩＲ

Ｃｏｎｎｅｃｔ），增進香港的上市公司與投資者及分析師之間的聯繫與溝通。（ｂｎ）

