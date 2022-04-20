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20/04/2022 11:54

【新冠肺炎】楊潤雄籲文憑試期間彈性上班，確保考生順利赴考

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）本周五（２２日）開考，教育局長楊潤
雄表示，公共運輸機構，包括港鐵（０００６６）和巴士公司已宣布因應復課及文憑試加強服務
。他又呼籲企業及市民，在文憑試考試首兩周，盡可能採用彈性時間上班，避開早上６時半至８
時半的繁忙時間，令考生前往考場時，交通更為暢順。（ｈｙ）
　

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