【新冠肺炎】楊潤雄籲文憑試期間彈性上班，確保考生順利赴考

《經濟通通訊社２０日專訊》中學文憑試（ＤＳＥ）本周五（２２日）開考，教育局長楊潤

雄表示，公共運輸機構，包括港鐵（０００６６）和巴士公司已宣布因應復課及文憑試加強服務

。他又呼籲企業及市民，在文憑試考試首兩周，盡可能採用彈性時間上班，避開早上６時半至８

時半的繁忙時間，令考生前往考場時，交通更為暢順。（ｈｙ）



