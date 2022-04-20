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即市新聞

20/04/2022 16:44

《小傳日記》中海油回Ａ前漏油，山東黃金績後跌鑊甘！

　　《小傳日記》今日魚缸跌下升下，午市收市曾經回升超過１７０點，最後都要跌番落去，好
彩跌得唔算太甘！
　　但係，油佬同金佬就跌得甘喇！噚晚油價去到１１０美金有啲阻力，紐油同布油都由今個月
高位回吐超過５巴仙！天然氣期貨都由２０１４年高位回落８﹒２％，到７﹒１７６美金！
　　三桶油冧晒檔，特別係中海油（００８８３），跌４巴仙，報１１﹒１６銀。佢聽日會上返
Ａ場，同另外兩桶油「一家團聚」，中海油Ａ股發行價格每股１０﹒８人仔，網上發行中籤率
０﹒４３巴仙，係到依家為止，年內中籤率最高嘅上市新股。
　　早排中海油股價因為回Ａ消息帶動，加埋油價升到嘭嘭聲，由年內低位８﹒５４衝到最高
１１﹒８４銀，只不過連續幾日都升唔穿呢個位。回Ａ消息都炒到七七八八，呢一浸升幅都唔小
，今日回番多少都正常嘅，保力加通道頂部開始ｄｕｐ番落去，呢個時候唔太啱再追囉，可以等
佢回到１０﹒５到１０﹒６銀再諗喇！
　　花旗嗰邊滿天「鷹」，講緊加息個種「鷹」呀，有聯儲行行長話唔排除一次過加息０﹒７５
厘，加埋美匯指數升到２０２０年３月以嚟最高，結果金價出事了。當中，紐約期金跌超過１巴
仙，去到每盎司１９５９美金，搞到金佬成為今日其中一個重災區。
　　特別留意山東黃金（０１７８７），公司公布第一季由虧轉賺超過３億人仔，營業收入更加
按年升８４％。不過，呢份成績表睇嚟已經ｐｒｉｃｅ　ｉｎ咗唔少，由上個星期四（１４日）
開始無乜大戶再吼佢。事實上，股價由上個月低位１３﹒０８銀衝到上星期三（１３日）最高
１８﹒１２銀，之後連跌３日，依家已經跌穿晒十天同廿天線，即使俄烏問題仲未解決，睇怕山
東黃金都要回一回，可以等到１４﹒８銀附近先再買過喇！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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