《真知灼見－溫灼培》黃金換盧布如何改變金價前景？

《真知灼見》俄羅斯為打破被西方對其制裁及為穩定其貨幣盧布匯價，曾於３月底向外宣布

，要求這些「不友好」國家如要購買其天然氣則必須以盧布支付。倘若不想以歐元或美元轉換成

盧布，也可以一個特定的黃金價格購買盧布，再作為天然氣的支付。而這個價格是每克黃金

５０００盧布。



＊盧布與黃金掛鈎是誤解＊



這個消息公布後，很多人誤解以為俄羅斯是要把其貨幣與黃金掛鈎，其實情況並非這樣。俄

羅斯只是願意以５０００盧布兌一克黃金的價值購買黃金，但卻不等於願意以５０００盧布出售

一克黃金

。由於只是單向交易，所以不算是掛鈎。而這個安排也有期限，只截止到今年６月３０日。



＊中央銀行持金變得更具意義＊



不過根據上述的安排，俄羅斯依然給予了黃金一個實際的用途，就是可用以購買俄羅斯的天

然氣，日後更不排除可購買更多的俄羅斯天然資源包括石油及小麥等。這轉變，使往後中央銀行

持有黃金作為儲備變得更具意義，也間接使金價與俄羅斯主要出口的商品價格捆綁。這對金價前

景實屬利好因素。



＊重點還看西方會否屈服於俄羅斯安排＊



就上述的因素變化，往後有幾方面要特別留意。首先，西方是否會接受俄羅斯的天然氣支付

安排。據了解到現在雙方還在角力當中。其次，到了６月３０日，有關黃金兌換盧布的安排會否

延續。最後，當然是俄羅斯會否增加其不同出口商品也要以盧布支付的規則。不過整個重點，還

是率先看西方會否在購天然氣要以盧布支付問題上屈服。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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