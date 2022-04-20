《保險智衛－余栢堅》創新意外保險，疤痕都保？

《保險智衛》近兩年的疫情發展，令大家意識到保障自己和家人健康的重要性，當大家在密

切注意疫情的最新發展時，有否也為突如其來的意外事故早作準備？以下為大家講解平日較少人

留意的意外保險以及其新發展。



＊市場首創：意外所造成的疤痕保障＊



相對醫療保險，意外保險產品似乎變化不多，一般主要保障因意外而引致的死亡或傷殘事故

，賠償金額會根據傷亡的嚴重程度，以投保額的一個百分比釐定，有些計劃亦包括因意外受傷而

須接受治療的合資格醫療費用。最近有保險公司考慮到除了傷殘和身故，意外導致的疤痕亦有機

會影響被保人的生活，如攣縮性疤痕就有機會令關節活動受限制，因此推出市場首個「疤痕權益

」保障。若被保人因意外而出現符合保障定義的疤痕，計劃就會如傷殘事故一樣預支投保額的一

個指定百分比作為賠償，更體貼被保人的真實需要。



＊特定情況下發生之意外享雙倍賠償＊



意外保險其中一個特點是會因應特定情況下發生的意外，就指定保障項目提供雙倍賠償，令

被保人得到更充裕保障，例如事發時被保人是以乘客身份繳費乘搭公共交通工具、以行人身份於

交通意外中受傷，或因身處公共建築物時發生火警而意外受傷。有些意外保險計劃更進一步為需

要入住深切治療部的被保人提供雙倍的每日住院現金賠償。

意外就是意料之外，一旦發生時可能令當時人及其家人措手不及。保險公司在設計產品時更

全面考慮到意外可能帶來的影響，為客戶預計各種可能性，務求達致「保足啲 全面啲」。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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