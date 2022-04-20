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即市新聞

20/04/2022 10:35

《基金之道－龐寶林》聯儲局強化緊縮預期，續成全年主要風險

　　《基金之道》隨著３月聯儲局會議記錄公布，市場再次因貨幣政策緊縮而擔憂。美國１０年
期期國債息率曾升逾２﹒８％水平，創近三年來新高。債息抽高下，股市走勢各異，標普５００
價值股指數四月上旬輕微上漲，而同期標普５００成長股指數則下跌。因應未來美國可能連續加
息５０點子，我們預期貨幣政策緊縮或成為全年主要風險。

＊短期美國經濟仍具增長動力＊

　　儘管俄烏談判仍在進行，未來局勢發展仍不明朗。俄烏衝突不僅對市場短期進行衝擊，對長
期前景帶來了更多不確定性。正如我們上個月所提到的，衝突使得能源和食品價格走高、供應鏈
擾動加劇，全球經濟增長可能因此放緩，甚至出現滯脹（Ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ）。由於美國
對於進口能源及農產品的依賴較低，故經濟基本面料相對強韌。
　　展望美國市場，短期內經濟仍料將持續恢復，線下服務或進一步復甦。美國３月份失業率由
前１月的３﹒８％下降至３﹒６％，恢復至疫情前水平。根據美國旅遊協會最新報告，近九成美
國人計畫在今年夏天外出旅遊，而約四分之三的商業人員則認為恢復商務旅行尤為重要。儘管作
為判斷衰退的前瞻性指標的美國２年期與１０年期國債息率差距３月曾見負數，但年內美國經濟
步入衰退的可能性或較低。我們預計聯儲局將在上半年維持鷹派，通過加息和縮表來遏止通脹以
及貨幣政策回歸正常。在過去兩年低利率的環境下，估值提升是股價增長的其中一大因素。但隨
著利率逐漸上行，投資者應該轉為關注公司的盈利能力，尋找盈利指標較強、收入結構較好以及
增長較穩定的公司。
　　截至４月１２日，利率期貨顯示，聯儲局５月一口氣加息５０點子的機會率超過８５％。

＊中港股市期待利好政策＊

　　雖然中港股市３月在國務院金融委召開會議後大幅反彈，但第一季整體表現並不理想。由於
中國內地疫情反彈，部分地區進行了不同程度的封控管理，此舉不僅影響國內經濟，亦可能使全
球供應鏈受到衝擊。而在長者新冠疫苗接種率未有顯著提高下，中國仍將以動態清理為目標。３
月份財新中國製造業ＰＭＩ降低至４８﹒１，為２０２０年３月以來最低，若情況持續，中國經
濟要完成全年ＧＤＰ增長５﹒５％的目標或存在較大壓力。因此，內地第二季度或將推出不同政
策措施以支持經濟。
　　本港方面，從近日新增確診人數所見，疫情或見頂回落，隨著港府計劃逐步放寬防疫政策，
以及發放消費券，本地零售板塊可能有所支撐。
《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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