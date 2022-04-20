《基金之道－龐寶林》聯儲局強化緊縮預期，續成全年主要風險

《基金之道》隨著３月聯儲局會議記錄公布，市場再次因貨幣政策緊縮而擔憂。美國１０年

期期國債息率曾升逾２﹒８％水平，創近三年來新高。債息抽高下，股市走勢各異，標普５００

價值股指數四月上旬輕微上漲，而同期標普５００成長股指數則下跌。因應未來美國可能連續加

息５０點子，我們預期貨幣政策緊縮或成為全年主要風險。



＊短期美國經濟仍具增長動力＊



儘管俄烏談判仍在進行，未來局勢發展仍不明朗。俄烏衝突不僅對市場短期進行衝擊，對長

期前景帶來了更多不確定性。正如我們上個月所提到的，衝突使得能源和食品價格走高、供應鏈

擾動加劇，全球經濟增長可能因此放緩，甚至出現滯脹（Ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ）。由於美國

對於進口能源及農產品的依賴較低，故經濟基本面料相對強韌。

展望美國市場，短期內經濟仍料將持續恢復，線下服務或進一步復甦。美國３月份失業率由

前１月的３﹒８％下降至３﹒６％，恢復至疫情前水平。根據美國旅遊協會最新報告，近九成美

國人計畫在今年夏天外出旅遊，而約四分之三的商業人員則認為恢復商務旅行尤為重要。儘管作

為判斷衰退的前瞻性指標的美國２年期與１０年期國債息率差距３月曾見負數，但年內美國經濟

步入衰退的可能性或較低。我們預計聯儲局將在上半年維持鷹派，通過加息和縮表來遏止通脹以

及貨幣政策回歸正常。在過去兩年低利率的環境下，估值提升是股價增長的其中一大因素。但隨

著利率逐漸上行，投資者應該轉為關注公司的盈利能力，尋找盈利指標較強、收入結構較好以及

增長較穩定的公司。

截至４月１２日，利率期貨顯示，聯儲局５月一口氣加息５０點子的機會率超過８５％。



＊中港股市期待利好政策＊



雖然中港股市３月在國務院金融委召開會議後大幅反彈，但第一季整體表現並不理想。由於

中國內地疫情反彈，部分地區進行了不同程度的封控管理，此舉不僅影響國內經濟，亦可能使全

球供應鏈受到衝擊。而在長者新冠疫苗接種率未有顯著提高下，中國仍將以動態清理為目標。３

月份財新中國製造業ＰＭＩ降低至４８﹒１，為２０２０年３月以來最低，若情況持續，中國經

濟要完成全年ＧＤＰ增長５﹒５％的目標或存在較大壓力。因此，內地第二季度或將推出不同政

策措施以支持經濟。

本港方面，從近日新增確診人數所見，疫情或見頂回落，隨著港府計劃逐步放寬防疫政策，

以及發放消費券，本地零售板塊可能有所支撐。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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