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20/04/2022 09:19

【聚焦人幣】美匯升破１０１，人幣中間價急貶２７６點穿６﹒３９

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９９６，
較上個交易日跌２７６點子，止步兩連揚，創２０２１年１１月１２日以來逾五個月新低，上個
交易日報６﹒３７２０。
　　聖路易聯儲銀行行長布拉德周一稱，為控制通脹，不排除在年內一次升息７５個基點。１０
年期美債孳息率周二突破２﹒９％，是２０１８年１２月以來最高。紐約尾盤美匯指數報
１００﹒９９，盤中觸及１０１﹒３，是２０２０年３月以來首次突破１０１價位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３９９６　＋２７６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８９２８　＋２３１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９４５０　－６７０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１６０　　＋３６﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３１１０　＋２３５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７２３９　＋３６７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０７８　＋１７５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６７０６　　－８４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７０９３　－３３９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０６７２　＋１２３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６７５　　　＋１﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒６３５６　－９６１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３４２９　＋４０５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒８７００　　＋１７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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