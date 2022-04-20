【聚焦人幣】美匯升破１０１，人幣中間價急貶２７６點穿６﹒３９

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９９６，
較上個交易日跌２７６點子，止步兩連揚，創２０２１年１１月１２日以來逾五個月新低，上個
交易日報６﹒３７２０。
聖路易聯儲銀行行長布拉德周一稱，為控制通脹，不排除在年內一次升息７５個基點。１０
年期美債孳息率周二突破２﹒９％，是２０１８年１２月以來最高。紐約尾盤美匯指數報
１００﹒９９，盤中觸及１０１﹒３，是２０２０年３月以來首次突破１０１價位。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３９９６ ＋２７６﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８９２８ ＋２３１﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９４５０ －６７０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１６０ ＋３６﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒３１１０ ＋２３５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７２３９ ＋３６７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０７８ ＋１７５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６７０６ －８４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７０９３ －３３９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０６７２ ＋１２３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６７５ ＋１﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒６３５６ －９６１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４２９ ＋４０５﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒８７００ ＋１７﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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