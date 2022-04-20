《鍾之日記》成交淡恒指失兩萬一，ＬＰＲ不變內房跑輸

《鍾之日記》４月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



雖然美債息仍然高企，但美股在超賣下，隔晚出現技術性反彈，急彈近五百點，港股上日回

吐後，今日低開高走，２１０００關得而復失。恒指低開５４點報２０９７２，早段好淡爭持，

最多跌８８點，低見２０９３９，但低位有買盤支持，大市掉頭回升，高見２１２１４，但午後

受Ａ股拖累，港股升勢不保，更質穿今早低位，最多跌１３８點，尾市跌勢放緩。最終恒指收報

２０９４４，跌８３點或０﹒４％。

國指收報７０９８，跌６９點或０﹒９７％，恒生科指收報４１３４，跌２２點或

０﹒５４％。大市成交額９８０﹒３５億。



＊降息預期落空，滬指收跌１﹒４％＊



今早公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）沒有下調，寬鬆力度遜於市場預期。地產及基建相

關股午後集體崩潰，早段護盤的白酒板塊升幅收窄，拖累滬綜指跌幅午後快速放大，全日收跌

１﹒３５％，報３１５１﹒０５點，回落至超過一周新低，更錄四連跌；深市傷勢更深，深成指

瀉２﹒０７％，新能源車概念股急挫，拖累創業板指全日暴跌３﹒６６％，報２３６３﹒６５點

，創下２０２０年６月以來新低。

兩市成交８２０７億元人民幣，按日增加５﹒３％；外資離場，資金從陸股通淨流出

５２﹒８８億元人民幣。

上海封城近滿月，據外媒此前引述消息稱，當局目標是在今日之前實現「社會面清零」。上

海最新公布昨日新增本土新冠確診病例回落至２萬例以下，上海政府在記者會上宣布，社區擴散

得到有效遏制，其中金山區和崇明區達到了社會面清零目標，但和全面社區清零目標仍然有距離

。

人行貨幣政策委員會委員王一鳴對內媒指，人行利潤上繳不僅投放了１萬多億元的基礎貨幣

，而且拉動Ｍ２增速約０﹒５個百分點，釋放的資金直接進入企業和居民手中，提振有效需求，

從效果來看人行上繳利潤效果勝過降準。



＊寬鬆組合拳乏力，內房大失所望＊



人民銀行公布４月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），分別維持在３﹒７％和

４﹒６％不變，已連續三個月維持不變。人行上周宣布全面降準２５點子，但沒有下調中期借貸

便利（ＭＬＦ）的利率，今早公布的ＬＰＲ亦沒有下調，總體而言當局使出的寬鬆組合拳遜於市

場預期。

寬鬆力度不大，人行專家有話說。人行貨幣政策委員會委員王一鳴對內媒指，人行利潤上繳

不僅投放了１萬多億元人幣的基礎貨幣，而且拉動Ｍ２增速約０﹒５個百分點，釋放的資金直接

進入企業和居民手中，提振有效需求，從效果來看人行上繳利潤效果勝過降準。

目前已有多城房貸利率與五年期ＬＰＲ看齊，這意味著部分城市的房貸利率已降無可降，對

內地房地產行業而言就像被潑了一盆冷水一般，再加上多家出現流動性危機的房企正急尋方法套

現，內房股今日急跌。

萬科（０２２０２）股價急挫１０﹒５％，禹洲（０１６２８）跌９﹒７％，中國金茂

（００８１７）跌８﹒３％，新城發展（０１０３０）、綠城（０３９００）跌８﹒２％，潤地

（０１１０９）跌６﹒９％，碧桂園（０２００７）跌６﹒３％。

據報中國恒大（０３３３３）將在五一黃金周期間推出兩千套現房，並要求項目總牽頭與當

地政府尋求支持；另外時代中國（０１２３３）向廣州政府發出報告，懇求退出廣州黃埔、增城

、從化共計８個城市更新項目，時代中國今日價跌５﹒４％，報２﹒８１元。



＊商品急挫，山東黃金虧轉盈仍挫８％＊



油價跟商品價格隔晚急挫，資源股沽壓大。山東黃金（０１７８７）首季虧轉盈，錄得淨利

潤３﹒１億元人民幣，去年同時調整後虧損為３﹒３億，而扣除非經常性損益的淨利潤為３﹒４

億元。然而，山東黃金卻反跌８﹒２％，報１６﹒１６元。

紫金（０２８９９）宣布４月１９日與Ｘａｎａｄｕ Ｍｉｎｅｓ Ｌｔｄ（仙樂都礦業）

簽署股權認購協議，公司擬分階段投資獲得仙樂都礦業合計１９﹒９％股權，以及仙樂都礦業下

屬 Ｋｈｕｉｔｅｎ Ｍｅｔａｌｓ Ｐｔｅ﹒Ｌｔｄ。（輝騰金屬）５０％股權，進而擁有蒙

古哈馬戈泰銅金礦項目（Ｋｈａｒｍａｇｔａｉ）約４５﹒９％權益。不過紫金仍挫近８％。

墨西哥參議院昨日下午通過了一項礦業法案，法案要求向國有企業在鋰礦開採的地位上優先

於私人投資，確認該國對鋰礦開採的控制地位。墨西哥加強鋰礦控制，贛鋒鋰業（０１７７２）

當地鋰礦項目或受波及。贛鋒鋰業收市挫跌４％。

三桶油今日亦下跌，中海油（００８８３）Ａ股明掛牌，並料首季多賺逾６２％，收跌

４﹒１％；中石油（００８５７）降２﹒９％。



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