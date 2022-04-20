《鍾之日記》成交淡恒指失兩萬一，ＬＰＲ不變內房跑輸

《鍾之日記》４月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
雖然美債息仍然高企，但美股在超賣下，隔晚出現技術性反彈，急彈近五百點，港股上日回
吐後，今日低開高走，２１０００關得而復失。恒指低開５４點報２０９７２，早段好淡爭持，
最多跌８８點，低見２０９３９，但低位有買盤支持，大市掉頭回升，高見２１２１４，但午後
受Ａ股拖累，港股升勢不保，更質穿今早低位，最多跌１３８點，尾市跌勢放緩。最終恒指收報
２０９４４，跌８３點或０﹒４％。
國指收報７０９８，跌６９點或０﹒９７％，恒生科指收報４１３４，跌２２點或
０﹒５４％。大市成交額９８０﹒３５億。
＊降息預期落空，滬指收跌１﹒４％＊
今早公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）沒有下調，寬鬆力度遜於市場預期。地產及基建相
關股午後集體崩潰，早段護盤的白酒板塊升幅收窄，拖累滬綜指跌幅午後快速放大，全日收跌
１﹒３５％，報３１５１﹒０５點，回落至超過一周新低，更錄四連跌；深市傷勢更深，深成指
瀉２﹒０７％，新能源車概念股急挫，拖累創業板指全日暴跌３﹒６６％，報２３６３﹒６５點
，創下２０２０年６月以來新低。
兩市成交８２０７億元人民幣，按日增加５﹒３％；外資離場，資金從陸股通淨流出
５２﹒８８億元人民幣。
上海封城近滿月，據外媒此前引述消息稱，當局目標是在今日之前實現「社會面清零」。上
海最新公布昨日新增本土新冠確診病例回落至２萬例以下，上海政府在記者會上宣布，社區擴散
得到有效遏制，其中金山區和崇明區達到了社會面清零目標，但和全面社區清零目標仍然有距離
。
人行貨幣政策委員會委員王一鳴對內媒指，人行利潤上繳不僅投放了１萬多億元的基礎貨幣
，而且拉動Ｍ２增速約０﹒５個百分點，釋放的資金直接進入企業和居民手中，提振有效需求，
從效果來看人行上繳利潤效果勝過降準。
＊寬鬆組合拳乏力，內房大失所望＊
人民銀行公布４月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），分別維持在３﹒７％和
４﹒６％不變，已連續三個月維持不變。人行上周宣布全面降準２５點子，但沒有下調中期借貸
便利（ＭＬＦ）的利率，今早公布的ＬＰＲ亦沒有下調，總體而言當局使出的寬鬆組合拳遜於市
場預期。
寬鬆力度不大，人行專家有話說。人行貨幣政策委員會委員王一鳴對內媒指，人行利潤上繳
不僅投放了１萬多億元人幣的基礎貨幣，而且拉動Ｍ２增速約０﹒５個百分點，釋放的資金直接
進入企業和居民手中，提振有效需求，從效果來看人行上繳利潤效果勝過降準。
目前已有多城房貸利率與五年期ＬＰＲ看齊，這意味著部分城市的房貸利率已降無可降，對
內地房地產行業而言就像被潑了一盆冷水一般，再加上多家出現流動性危機的房企正急尋方法套
現，內房股今日急跌。
萬科（０２２０２）股價急挫１０﹒５％，禹洲（０１６２８）跌９﹒７％，中國金茂
（００８１７）跌８﹒３％，新城發展（０１０３０）、綠城（０３９００）跌８﹒２％，潤地
（０１１０９）跌６﹒９％，碧桂園（０２００７）跌６﹒３％。
據報中國恒大（０３３３３）將在五一黃金周期間推出兩千套現房，並要求項目總牽頭與當
地政府尋求支持；另外時代中國（０１２３３）向廣州政府發出報告，懇求退出廣州黃埔、增城
、從化共計８個城市更新項目，時代中國今日價跌５﹒４％，報２﹒８１元。
＊商品急挫，山東黃金虧轉盈仍挫８％＊
油價跟商品價格隔晚急挫，資源股沽壓大。山東黃金（０１７８７）首季虧轉盈，錄得淨利
潤３﹒１億元人民幣，去年同時調整後虧損為３﹒３億，而扣除非經常性損益的淨利潤為３﹒４
億元。然而，山東黃金卻反跌８﹒２％，報１６﹒１６元。
紫金（０２８９９）宣布４月１９日與Ｘａｎａｄｕ Ｍｉｎｅｓ Ｌｔｄ（仙樂都礦業）
簽署股權認購協議，公司擬分階段投資獲得仙樂都礦業合計１９﹒９％股權，以及仙樂都礦業下
屬 Ｋｈｕｉｔｅｎ Ｍｅｔａｌｓ Ｐｔｅ﹒Ｌｔｄ。（輝騰金屬）５０％股權，進而擁有蒙
古哈馬戈泰銅金礦項目（Ｋｈａｒｍａｇｔａｉ）約４５﹒９％權益。不過紫金仍挫近８％。
墨西哥參議院昨日下午通過了一項礦業法案，法案要求向國有企業在鋰礦開採的地位上優先
於私人投資，確認該國對鋰礦開採的控制地位。墨西哥加強鋰礦控制，贛鋒鋰業（０１７７２）
當地鋰礦項目或受波及。贛鋒鋰業收市挫跌４％。
三桶油今日亦下跌，中海油（００８８３）Ａ股明掛牌，並料首季多賺逾６２％，收跌
４﹒１％；中石油（００８５７）降２﹒９％。
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