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即市新聞

20/04/2022 17:00

《鍾之日記》成交淡恒指失兩萬一，ＬＰＲ不變內房跑輸

　　《鍾之日記》４月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　雖然美債息仍然高企，但美股在超賣下，隔晚出現技術性反彈，急彈近五百點，港股上日回
吐後，今日低開高走，２１０００關得而復失。恒指低開５４點報２０９７２，早段好淡爭持，
最多跌８８點，低見２０９３９，但低位有買盤支持，大市掉頭回升，高見２１２１４，但午後
受Ａ股拖累，港股升勢不保，更質穿今早低位，最多跌１３８點，尾市跌勢放緩。最終恒指收報
２０９４４，跌８３點或０﹒４％。
　　國指收報７０９８，跌６９點或０﹒９７％，恒生科指收報４１３４，跌２２點或
０﹒５４％。大市成交額９８０﹒３５億。

＊降息預期落空，滬指收跌１﹒４％＊

　　今早公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）沒有下調，寬鬆力度遜於市場預期。地產及基建相
關股午後集體崩潰，早段護盤的白酒板塊升幅收窄，拖累滬綜指跌幅午後快速放大，全日收跌
１﹒３５％，報３１５１﹒０５點，回落至超過一周新低，更錄四連跌；深市傷勢更深，深成指
瀉２﹒０７％，新能源車概念股急挫，拖累創業板指全日暴跌３﹒６６％，報２３６３﹒６５點
，創下２０２０年６月以來新低。
　　兩市成交８２０７億元人民幣，按日增加５﹒３％；外資離場，資金從陸股通淨流出
５２﹒８８億元人民幣。
　　上海封城近滿月，據外媒此前引述消息稱，當局目標是在今日之前實現「社會面清零」。上
海最新公布昨日新增本土新冠確診病例回落至２萬例以下，上海政府在記者會上宣布，社區擴散
得到有效遏制，其中金山區和崇明區達到了社會面清零目標，但和全面社區清零目標仍然有距離

　　人行貨幣政策委員會委員王一鳴對內媒指，人行利潤上繳不僅投放了１萬多億元的基礎貨幣
，而且拉動Ｍ２增速約０﹒５個百分點，釋放的資金直接進入企業和居民手中，提振有效需求，
從效果來看人行上繳利潤效果勝過降準。

＊寬鬆組合拳乏力，內房大失所望＊

　　人民銀行公布４月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），分別維持在３﹒７％和
４﹒６％不變，已連續三個月維持不變。人行上周宣布全面降準２５點子，但沒有下調中期借貸
便利（ＭＬＦ）的利率，今早公布的ＬＰＲ亦沒有下調，總體而言當局使出的寬鬆組合拳遜於市
場預期。
　　寬鬆力度不大，人行專家有話說。人行貨幣政策委員會委員王一鳴對內媒指，人行利潤上繳
不僅投放了１萬多億元人幣的基礎貨幣，而且拉動Ｍ２增速約０﹒５個百分點，釋放的資金直接
進入企業和居民手中，提振有效需求，從效果來看人行上繳利潤效果勝過降準。
　　目前已有多城房貸利率與五年期ＬＰＲ看齊，這意味著部分城市的房貸利率已降無可降，對
內地房地產行業而言就像被潑了一盆冷水一般，再加上多家出現流動性危機的房企正急尋方法套
現，內房股今日急跌。
　　萬科（０２２０２）股價急挫１０﹒５％，禹洲（０１６２８）跌９﹒７％，中國金茂
（００８１７）跌８﹒３％，新城發展（０１０３０）、綠城（０３９００）跌８﹒２％，潤地
（０１１０９）跌６﹒９％，碧桂園（０２００７）跌６﹒３％。
　　據報中國恒大（０３３３３）將在五一黃金周期間推出兩千套現房，並要求項目總牽頭與當
地政府尋求支持；另外時代中國（０１２３３）向廣州政府發出報告，懇求退出廣州黃埔、增城
、從化共計８個城市更新項目，時代中國今日價跌５﹒４％，報２﹒８１元。

＊商品急挫，山東黃金虧轉盈仍挫８％＊

　　油價跟商品價格隔晚急挫，資源股沽壓大。山東黃金（０１７８７）首季虧轉盈，錄得淨利
潤３﹒１億元人民幣，去年同時調整後虧損為３﹒３億，而扣除非經常性損益的淨利潤為３﹒４
億元。然而，山東黃金卻反跌８﹒２％，報１６﹒１６元。
　　紫金（０２８９９）宣布４月１９日與Ｘａｎａｄｕ　Ｍｉｎｅｓ　Ｌｔｄ（仙樂都礦業）
簽署股權認購協議，公司擬分階段投資獲得仙樂都礦業合計１９﹒９％股權，以及仙樂都礦業下
屬　Ｋｈｕｉｔｅｎ　Ｍｅｔａｌｓ　Ｐｔｅ﹒Ｌｔｄ。（輝騰金屬）５０％股權，進而擁有蒙
古哈馬戈泰銅金礦項目（Ｋｈａｒｍａｇｔａｉ）約４５﹒９％權益。不過紫金仍挫近８％。
　　墨西哥參議院昨日下午通過了一項礦業法案，法案要求向國有企業在鋰礦開採的地位上優先
於私人投資，確認該國對鋰礦開採的控制地位。墨西哥加強鋰礦控制，贛鋒鋰業（０１７７２）
當地鋰礦項目或受波及。贛鋒鋰業收市挫跌４％。
　　三桶油今日亦下跌，中海油（００８８３）Ａ股明掛牌，並料首季多賺逾６２％，收跌
４﹒１％；中石油（００８５７）降２﹒９％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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