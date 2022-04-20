【新冠肺炎】特斯拉上海超級工廠已有８０００名員工陸續返廠

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》在停產三周後，特斯拉上海超級工廠已於

昨日正式復工復產，目前已有８０００名員工返廠，多條流水線也已高效運轉起來。特斯拉方面

表示，整車零部件還有一周左右的庫存，目前正在政府相關部門的支持下，積極推動１００多家

供應商復工復產，並暢通物流鏈。

