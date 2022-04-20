【新冠肺炎】上海本土新冠確診病例回落至２萬例以下

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市衛健委今早通報，昨日上海新增
本土新冠肺炎確診病例２４９４例和無症狀感染者１６４０７例，共計１８９０１例。其中
５３３例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，１８００例確診病例和１６１７８例無症狀感染者
在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性確診病例１例和無症狀感
染者１例，均在閉環管控中發現。
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