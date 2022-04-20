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20/04/2022 09:30

【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀回落至不足２萬，上海仍佔最多

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地新冠疫情持續，昨日（１９日）新增本土及無症狀逾
１﹒９萬例。國家衛健委公布，１９日全國新增確診２７６１宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境
外輸入病例８宗；本土病例２７５３宗，上海佔最多有２４９４宗；吉林有１３３宗；廣東１４
宗。
　　新增無症狀感染者１７１６６宗，其中本土１７０６６宗；本土無症狀感染病例中，上海佔
最多有１６４０７宗，吉林省２６２宗，江蘇９５例，廣東６宗。另有６１６宗由無症狀感染者
轉為確診。

＊內地３月以來累計近５０萬宗染疫＊

　　國家衛健委表示，內地自３月以來，已累計報告新增４９萬７２１４宗本土感染，波及除西
藏以外的所有省份。國家衛生健康委疾控局副局長吳良有說，近期，全國疫情形勢呈現逐漸趨穩
態勢，但地區之間交叉輸入影響明顯，各地「動態清零」的任務十分艱巨。
　　至於上海市近日疫情仍處於高位，社區傳播風險仍然較高，防控形勢依然嚴峻，防控任務仍
十分艱巨緊迫。而河北、江蘇、浙江、安徽、廣東、福建、遼寧等省的疫情總體趨於平穩。
　　中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友呼籲，民眾要在思想上做好與新冠長期鬥爭的準備，
既要進一步增強戰勝新冠的信心，同時又不被那些樂觀說「今年疫情要終止」的信息蒙蔽。
（ｃａ）

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