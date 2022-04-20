【內房困局】前人行官員盛松成籲延長內房去槓桿周期，緩疫情衝擊

《經濟通通訊社２０日專訊》中歐國際工商學院教授、人行調查統計司原司長盛松成在接受

採訪時表示，突如其來的本輪疫情對處於谷底的中國房地產業是一個新的打擊，建議在不改變去

槓桿政策目標下適當延長去槓桿周期，包括適當調整三道紅線和貸款集中度考核要求，為行業應

對疫情爭取時間。

盛松成建議，對於三道紅線不達標的房地產企業，監管部門可以考慮按當前的指標維持六個

月不上升的前提下繼續提供貸款；貸款集中度管理對於各銀行的達標時間也可以考慮往後推遲半

年或一年。



＊內房現金流危機持續，次季大量房企美元債到期為又一風險點＊



盛松成認為，目前房地產行業的現金流危機仍在持續，頭部民營房企的風險仍在持續，其中

二季度大量房企美元債到期成為又一個風險點。他表示，在經歷去年下半年的市場快速下行和風

險爆發後，全社會對於房地產業的發展預期已發生明顯改變。去年下半年，部分房企因為資金緊

張而被迫放慢施工節奏，甚至形成爛尾樓，對消費者信心衝擊較大；本輪疫情可能帶來同樣的風

險。

盛松成並稱，部分房企經歷去槓桿和疫情後可能難以為繼，可考慮鼓勵經營穩健、發展勢頭

良好、債務負擔較輕的企業收購出險項目，化解危機；同時，去年下半年以來大量地方城投入市

收地，由於城投主營業務不是房地產，購置土地後仍需要專業人員來實施，這就給了房企承接相

關業務、擴大生存空間的機會，建議企業積極把握代建、保障房市場機會。（ｄｗ）

